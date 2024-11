NBA News und Gerüchte: Andauernd zu spät! Teamkollege übt Kritik an Sixers-Star Joel Embiid

© getty

NBA News: Phoenix Suns wollen mit Kevin Durant verlängern

Superstar Kevin Durant fällt bei den Phoenix Suns aktuell mit einer Wadenzerrung aus, zuvor hatte er mit dem Team einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Der mittlerweile 36-Jährige hat noch bis 2026 Vertrag und soll seine Karriere in Arizona beenden - zumindest wenn es nach Teameigner Matt Ishbia geht. Der hatte das Team übernommen und im Februar 2023 prompt per Trade geholt.

"Durant liebt es in Phoenix, und wir lieben es, ihn hier zu haben", sagte Ishbia gegenüber ESPN. "Wir rechnen damit, dass Kevin eine Vertragsverlängerung unterschreibt und langfristig bei uns bleibt. Hoffentlich beendet er seine Karriere hier in Phoenix." Durant verdient in der laufenden Spielzeit knapp über 51 Millionen Dollar, sein Gehalt steigt nächste Saison auf fast 55 Millionen. Mit durchschnittlich 27,6 Punkten (53 Prozent aus dem Feld, fast 43 Prozent von der Dreierlinie) gehört er aber noch immer zu den besten Scorern der Liga.

"Im letzten Sommer durfte er keine Vertragsverlängerung über zwei Jahre unterschreiben", erklärte Ishbia. "Also haben wir uns gedacht, dass wir uns nach der Saison darum kümmern."

Die Suns (9-6) haben nach einem 8-1-Start in die Saison ihre letzten vier Spiele verloren, neben KD fehlt auch Bradley Beal schon seit einer Woche. In der Nacht auf Donnerstag empfängt man die New York Knicks.