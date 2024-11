Nach einem halben Jahr Pause: NBA-Star Kristaps Porzingis feiert Comeback für die Boston Celtics

Porzingis kam 2023 zu den Boston Celtics

Porzingis kam in einem Offseason-Trade 2023 von den Washington Wizards zu den Celtics und krönte sich direkt in seiner ersten Spielzeit bei Boston zum Champion. Nach einer Wadenzerrung in der ersten Runde der Playoffs kam er in den Finals in drei Spielen zum Einsatz, darunter in Spiel 5, nachdem er sich in Spiel 2 eine Sehnenverletzung zugezogen hatte.

Porzingis sammelte in der vergangenen Saison durchschnittlich 20,1 Punkte, 7,2 Rebounds, 2,0 Assists und 1,9 Blocks pro Spiel. Die Celtics sind am Dienstagmorgen um 1.30 Uhr deutscher Zeit gegen die Los Angeles Clippers gefordert.