NBA News und Gerüchte: Kyle Lorwy bleibt bei den Sixers - Rookie Devin Carter-fällt lange aus

NBA News: Kyle Lowry bleibt bei den Philadelphia 76ers

Der altgediente Point Guard Kyle Lowry hat am Donnerstag via Instagram verkündet, dass er bei den Philadelphia 76ers bleiben wird. Laut ESPN handelt es sich um einen Einjahresvertrag für den 38-Jährigen.

Lowry, NBA-Champion von 2019 mit den Toronto Raptors, hatte im vergangenen Frühling bei den Sixers unterschrieben, nachdem er am Anschluss an einen Trade zu den Charlotte Hornets aus seinem Vertrag herausgekauft worden war. In 23 Spielen in der Regular Season legte er im Schnitt 8,0 Punkte und 4,6 Assists auf.

In Philly dürfte Lowry von der Bank kommen und Teil der Rotation werden. Die Franchise hatte in der Offseason unter anderem Superstar Paul George unter Vertrag genommen und will so den Champion aus Boston angreifen.