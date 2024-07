NBA Free Agency, News und Gerüchte: Warriors haben Konkurrenz bei Lauri Markkanen - neue Interessenten bei DeMar DeRozan bekannt

© getty

NBA Free Agency: DeMar DeRozan im Ziel der Spurs und Kings

Die Spurs und Kings waren bisher noch kaum aktiv in der Offseason, wollen dies jedoch offenbar noch ändern. Laut Barry Jackson (Miami Herald) sind die beiden Mannschaften aus dem Westen auch an DeMar DeRozan interessiert. Der Free Agent will wohl nicht zu den Chicago Bulls zurückkehren und dort Teil des Rebuilds sein.

DeRozan wurde bereits mit den Lakers in Verbindung gebracht, nach dem Maximalvertrag für LeBron James scheint dies jedoch fast unmöglich einzurichten. Anschließend wurden die Miami Heat als Favorit für eine Verpflichtung des 34-Jährigen benannt.

DeRozan legte in der vergangenen 24,0 Punkte und 5,3 Assists pro Spiel auf bei 48,0 Prozent aus dem Feld. Zudem führte er die Liga mit 37,8 Minuten pro Partie (79 Einsätze) an und wurde Zweiter in der Wahl des "Clutch Player of the Year".