Besser als das "Dream Team" 1992? Fünf Fragen zum Team USA bei den Olympischen Spielen in Paris

Fünf Fragen zu Team USA bei Olympia 2024: Was ist die beste Starting Five und - wer spielt in der Crunch Time?

Eins vorweg, was die Starting Five angeht: Wo die erste Fünf in der NBA in den meisten Fällen über die Anzahl der gespielten Minuten Aufschluss gibt, ist die Starting Five bei den Olympischen Spielen bei weitem nicht so aussagekräftig. Man denke nur an Jason Kidd: Der aktuelle Mavericks-Coach war in Peking 2008 als 35-Jähriger dabei und stand in der Starting Five, spielte aber dennoch sehr wenige Minuten (elf im Finale gegen Spanien).

Für die Spiele in Lille - dort findet die Vorrunde statt - und Paris sind laut Steve Kerr bisher drei Starter gesetzt: Stephen Curry, LeBron James und Joel Embiid. "Ich mag die drei im Starting Lineup", erklärte er. "Wir haben uns mehrere Spieler um sie herum angeschaut und haben viele großartige Optionen, aber das Trio gefüllt mir." Jrue Holiday durfte neben ihnen schon mehrfach ran, auch Jayson Tatum, Anthony Edwards und Devin Booker bekamen ihre Chance.

Das Festhalten an Embiid könnte sich vielleicht rächen, wenn der Center weiterhin Probleme hat (s.o.), selbst wenn sein Platz in der Starting Five wie gesagt nicht bedeuten muss, dass er viele Minuten bekommt. Kerrs Rotation dürfte mit Durants Ausfall zusammenhängen, der wäre in Bestform als Shooter wohl gesetzt. So aber dürfte KD erst einmal von der Bank kommen und sich herantasten. Sehr viel spricht für Jrue Holiday als bestem Guard-Verteidiger neben Curry, auch gegen etwas größere Gegner. Der fünfte Platz ist völlig offen: Booker brächte das meiste Shooting, Tatum oder Edwards mehr Länge und Defense - aber wie effektiv wären sie wirklich, wenn LeBron den Ball dominiert?