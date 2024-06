NBA, News und Gerüchte: Pistons könnten Lakers wohl J.J. Redick als Head Coach wegschnappen - Cavs blocken bei Garland ab

© getty

Cleveland hat offenbar hohen Preis für Darius Garland

Die Cleveland Cavaliers wollen sich offenbar nicht leichtfertig von Darius Garland trennen - oder zumindest vorher den Preis in die Höhe treiben. "Unsere Quellen berichten, dass alle Anfragen für Garland bisher abgelehnt wurden", schrieb Chris Fedor (Cleveland.com).

"Der angestrebte Preis für ihn ist offenbar hoch, obwohl Garland eine fürchterliche Saison gespielt hat", führte Fedor aus: "Und obwohl es Gerüchte gibt, dass seine Berater einen Ausstiegsplan suchen, falls Donovan Mitchell langfristig in Cleveland verlängert. Was in der Liga erwartet wird." Garland wurde im Juni schon in Trade-Gerüchten in Verbindung mit den San Antonio Spurs und New Orleans Pelicans gebracht.

Garland legte im Durchschnitt 18,0 Punkte, 6,5 Assists und 1,3 Steals in 57 Partien bei 44,6 Prozent aus dem Feld und 37,1 Prozent von Downtown auf. Er unterschrieb im Sommer 2022 eine Vertragsverlängerung, die noch bis 2028 läuft.