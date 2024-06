"Diese Stadt hat mir ein Leben geschenkt": Droht Towns ein Trade aus Minnesota?

Karl-Anthony Towns: Besitzerstreit beeinflusst seine Zukunft

Auch deswegen wird seit Monaten gemunkelt, dass Towns ein Trade-Kandidat ist - unabhängig vom sportlichen Abschneiden. "Darüber mache ich mir keine Sorgen", versicherte Towns. Über 200 Millionen Dollar wird der Kader Stand jetzt in der kommenden Saison verschlingen - das ist jede Menge Holz für ein Team, das erst einziges Mal die Luxussteuer bezahlt hat.

Dazu kommt die weiterhin bizarre Situation um die Besitzerschaft. Glen Taylor, der noch die Mehrheit am Team hält, blies im März einen eigentlich besiegelten Deal mit einer Gruppe um Marc Lore und MLB-Legende Alex Rodriguez ab, da das Duo laut Taylor mehrfach Deadlines für Zahlungen verstreichen ließen. Diese halten aber bereits Anteile am Team und waren auch in den Playoffs bei den Spielen anwesend.

Entsprechend ist noch der sparsame Taylor am Ruder, noch ist völlig unklar, ob dies auch so bleibt und welchen Einfluss dies auf die Entscheidungen der Wolves hat. Auch Präsident Tim Connelly deutete dies an, als er zu den Restriktionen im neuen CBA gefragt wurde. "Das wird eine große Aufgabe für die Besitzer, weil es um viel Geld geht. (...) Man will nicht lange in so einer Situation stecken, weil die Strafen Jahr für Jahr härter werden."