Lakers auf Coaching-Suche: 100 Millionen Dollar für College-Champion Dan Hurley?

Nachdem vor einigen Tagen von The Athletic berichtet worden war, dass Ex-Spieler J.J. Redick Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Darvin Ham sei, könnte es nun offenbar doch der amtierende College-Champion von den UConn Huskies werden: Der 51 Jahre alte Hurley hatte mit seinem Team in den vergangenen beiden Jahren den Titel geholt.

Hurleys Interesse daran, früher oder später auch in der NBA zu coachen, ist kein Geheimnis. Laut ESPN soll er nach Los Angeles gereist sein, um sich am Freitag mit den Entscheidungsträgern der Lakers rund um Besitzerin Jeanie Buss zu treffen. Beide Seiten würden bereits Details eines potenziellen Vertrages diskutieren.

Dieser könnte einen neuen Rekord aufstellen, was Rookie-Coaches angeht: Um Hurley nach sechs Jahren und zwei Titeln aus Connecticut wegzulocken, sei man laut Anthony Irwin von Lakers Daily angeblich bereit, ihm einen Vertrag über acht Jahre und rund 100 Millionen Dollar anzubieten. Den bislang teuersten Vertrag eines Head Coaches hatte Erik Spoelstra Anfang des Jahres bei den Miami Heat bekommen: Sein Vertrag wurde für die Summe von 120 Millionen Dollar um acht Jahre verlängert. Spoelstra hat in der NBA aber natürlich schon einige Erfolge vorzuweisen, darunter zwei Titel.

Hurley hat keine NBA-Vergangenheit, glänzte in den letzten Jahren aber in der NCAA als ausgezeichneter Taktiker und Entwickler von Spielern. Mit zwölf zweistelligen Siegen in Folge stellte er in den letzten beiden March-Madness-Turnieren eine neue Bestmarke auf. Auch Lakers-Star LeBron James ist ein großer Fan: "Er ist so verdammt gut! Zusammen mit seinem Staff. Super kreativ mit ihrer Offense", schrieb er im April auf X unter einem Post eines Podcasts mit J.J. Redick. Redick ist bekanntlich auch Podcast-Partner von James - und könnte den Lakers-Job nun offenbar an Hurley verlieren.