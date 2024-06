NBA Finals, Spiel 4 der Mavs: Wo läuft Dallas Mavericks vs. Boston Celtics live im Free-TV und Livestream?

In der Nacht vom heutigen Freitag, dem 14. Juni, auf Samstag, dem 15. Juni, wird Spiel 4 der NBA Finals 2024 ausgetragen. Los geht es im American Airlines Center (Dallas) gegen 2.30 Uhr.

Die Boston Celtics haben nach einem Auswärtssieg über die Dallas Mavericks in Spiel 3 bereits eine Hand an der Larry O'Brien Trophy. Die Kelten führen die Best-of-Seven-Serie nach dem jüngsten Erfolg 3:0 an, einen solchen Vorsprung hat noch nie ein NBA-Team aus der Hand gegeben.

So viel zu den groben Voraussetzungen - aber wo könnt Ihr das Spektakel live sehen? Dieser Artikel liefert die Antwort.