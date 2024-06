Dallas Mavericks vs. Boston Celtics, NBA Finals: Luka Doncic oder Dirk Nowitzki - welche Legende der Mavs hat die bessere Bilanz?

Doncic steht mit seinem Team zum ersten Mal im Finale um den Titel und hat daher in den Finals noch keine Bilanz vorzuweisen.

Dirk Nowitzki, der von 1998 bis 2019 für die Texaner auf Körbejagd ging, stand mit den Mavs in seiner Karriere zweimal in den Finals. Das erste Mal im Jahr 2006 gegen die von Dwyane Wade angeführten Miami Heat: Nach 2:0-Führung verloren Nowitzki und die Mavs die Serie zum Schluss noch mit 2-4.

Fünf Jahre später soll es dann in den Finals 2011 zur Revanche kommen. Dieses Mal kam Wade nicht alleine, sondern mit den Superstars Chris Bosh und LeBron James im Schlepptau. Doch die "Big Three" konnten in ihrer ersten gemeinsamen Saison die Mavs nicht stoppen und so holte der Deutsche mit einem 4-2 den ersten Titel der Franchise-Historie. Nowitzki wurde für seine Leistungen gegen die Heat zudem mit dem Finals MVP belohnt.