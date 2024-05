Wird der Ausfall von Kristaps Prozingis für die Boston Celtics gegen Cleveland zum Problem?

Die Cavs hatten dagegen mit einem jungen Magic-Team deutlich mehr Probleme. Stattdessen brauchte Cleveland das größte Comeback der NBA-Geschichte in einem Spiel 7 (sie lagen in Halbzeit eins mit 18 Punkten hinten) sowie satte 89 Punkte von Donovan Mitchell in den letzten beiden Partien der Serie. Die Cavs gewannen alle vier Spiele daheim, hatten aber in Orlando große Probleme. Überhaupt erzielten die Cavs in nur zwei der sieben Duelle mehr als 100 Punkte und konnten sich vor allem bei der Defense bedanken, dass dies am Ende reichte.

In den letzten beiden Spielen fehlte zudem Center Jarrett Allen, der sich bei einer Kollision mit Franz Wagner eine Rippenverletzung zuzog. Sein Einsatz gegen die Celtics ist mehr als fraglich, womöglich kann er erst eingreifen, wenn die Serie weiter fortgeschritten ist. Für das sehr dünn besetzte Cavs-Team ist das ein herber Rückschlag, in Spiel 7 tauten zumindest ein paar Rollenspieler rechtzeitig auf, um doch noch die nächste Runde zu erreichen.

Die Duelle mit Boston in der Regular Season waren zumindest alle eng. Das einzige Heimspiel wurde knapp (und kontrovers) gewonnen, in Boston waren die Cavs jeweils bis kurz vor Schluss im Spiel, unterlagen aber letztlich mit sieben bzw. neun Punkten. Bei den beiden Niederlagen konnte aber jeweils Evan Mobley nicht mitwirken.