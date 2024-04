NBA: So erreichen die Orlando Magic mit Franz Wagner die Playoffs

Mit einem Sieg hätten die Magic schon in Philadelphia die erste Playoff-Teilnahme seit 2020 buchen können, doch bei den Sixers, die selbst noch um das direkte Playoff-Ticket kämpfen, war letztlich nichts zu holen. Joel Embiid erzielte 32 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists, während die Magic nur kurzzeitig im vierten Viertel am Auswärtssieg schnupperten.

Dafür gab es Schützenhilfe aus Cleveland, die sich ihrerseits mit einem Sieg gegen Indiana den Heimvorteil in den Playoffs sicherten. So blieben die Magic auf Rang fünf im Osten und haben weiter alle Karten in der eigenen Hand, mit einem Sieg sind die Magic sicher als Fünfter in der Postseason mit dabei.

"Das ist schon ziemlich cool. Wir freuen uns darauf und das wird ein richtig tolles Spiel am Sonntag", meinte Franz Wagner, der zuvor zwei Spiele wegen einer Knöchelverletzung pausieren musste und mit 24 Punkten in Philadelphia sofort bester Scorer der Gäste war. "Ich habe mich gut gefühlt, der Fuß hat gehalten und ich bin froh, dass ich jetzt wieder mit dabei sein kann", sagte der Berliner zu seinem Befinden.