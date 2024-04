Orlando Magic verlieren bei Wagner-Comeback bei den Philadelphia 76ers, dürfen aber weiter hoffen - Suns wahren dramatisch Restchance auf Playoffs

Für den letzten Spieltag am Sonntag ist totales Chaos garantiert! Franz Wagner kehrt für Orlando zurück, doch die Sixers um Joel Embiid sind zu stark. Dennoch darf Orlando weiter hoffen. Die New Orleans Pelicans gewinnen bei den Warriors, stehen aufgrund eines Comeback der Suns in Sacramento weiterhin nicht fix in den Playoffs.

