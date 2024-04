NBA, News und Gerüchte: Julius Randle verpasst Playoffs mit den New York Knicks

NBA: Julius Randle verpasst für New York Knicks die Playoffs

Schock für die New York Knicks! Julius Randle wird in dieser Saison nicht mehr zurückkehren, stattdessen muss der All-Star an der Schulter operiert werden. Der Forward verletzte sich an der Schulter im Januar und kam seitdem nicht mehr zum Einsatz. Randle entschied sich damals gegen eine Operation, doch nach Absprache mit zwei weiteren Spezialisten war die Gefahr eines Comebacks zu groß, sich schwerer zu verletzen.

Randle wird damit erst zur neuen Saison wieder ins Geschehen eingreifen können. Der 29-Jährige absolvierte in dieser Spielzeit lediglich 46 Spiele, dabei legte der dreimalige All-Star 24 Punkte, 9,2 Rebounds sowie 5 Assists im Schnitt auf. Die Knicks belegen derzeit mit einer Bilanz von 45-31 Platz vier in der Eastern Conference.