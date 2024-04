NBA, News und Gerüchte: Vince Carter wird in die Hall of Fame aufgenommen

© getty

Vince Carter und Chauncey Billups gehen in die Hall of Fame

Am Wochenende wird die Hall of Fame die Finalisten für den Jahrgang von 2024 bekannt geben, laut Shams Charania (The Athletic) werden in diesem Jahr Vince Carter und Chauncey Billups in Springfield geehrt. Dazu wird auch Jerry West zum dritten Mal aufgenommen, der 1979 als Spieler und 2010 als Mitglied der Olympia-Mannschaft von 1960 geehrt wurde. Nun werden seine Verdienste um den Basketball gewürdigt.

Nach der starken Klasse im Vorjahr um Dirk Nowitzki, Tony Parker und Pau Gasol handelt es sich diesmal um einen schwächeren Jahrgang, sodass endlich auch Billups, der Finals-MVP von 2004 nach mehreren Anläufen aufgenommen wird. Carter stand in diesem Jahr erstmals zur Wahl, der Forward spielte 22 Jahre in der NBA - ein Rekord. Hier geht es zur Legendenstory von Vince Carter.