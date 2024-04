NBA Playoffs - Erkennisse zu Nuggets vs. Lakers, Spiel 1: Das war zu passiv von LeBron James

© getty

Lakers: D'Angelo Russell bleibt ein Fragezeichen in den Playoffs

Im Vorjahr schrumpfen die Minuten von Russell von Spiel zu Spiel zusammen, nun spulte der Guard 41 Minuten ab und hatte sogar ein positives Plus-Minus (+2). Das erzählt aber nur die halbe Geschichte. Man hat einfach nicht das Gefühl, dass Russell in den Playoffs sein Spiel ein wenig anpasst. Klar, 6/20 aus dem Feld sowie nur 1/9 von der Dreierlinie kann passieren. Es geht aber vielmehr um die Art und Weise.

Wenn Davis und LeBron in deinem Team sind, ist eben nicht ratsam, einen Angriff ohne einen einzigen Pass per Dreier abzuschließen oder aber den Ball nach sieben, acht Sekunden in der Shotclock fliegen zu lassen - erst recht nicht bei noch vier Minuten im vierten Viertel, auch wenn es Russell tatsächlich anders sieht.

"Das waren gute Würfe für mich", meinte der Guard. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so oft geworfen habe, aber für mich waren das 20 gute Würfe. Vielleicht waren fünf, sechs etwas fraglich, aber ich weiß, wozu ich fähig bin. Manchmal fallen diese Versuche einfach nicht."

Russell spricht es hier selbst an. In solchen Spielen sollte man sich diese fünf, sechs Versuche nicht leisten. So war es auch kein Zufall, dass dieser vergebene Korbleger im dritten Viertel eine Art Wendepunkt darstellte. Bei +3 schweißte Jamal Murray auf der Gegenseite bei einem Fünf gegen Vier (D-Lo war nicht schnell genug zurück) einen Dreier durch die Reuse und läutete den ersten echten Run der Nuggets ein.