NBA - Trade-Gerüchte: Dennis Schröder wohl erneut auf dem Radar der Los Angeles Lakers

© getty

NBA - Lakers wohl an Rückkehr von Dennis Schröder interessiert

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Dejounte Murray als das Topziel eines möglichen Trades der Los Angeles Lakers etabliert, bisher war die Franchise um LeBron James jedoch wohl nicht bereit, den geforderten Preis zu zahlen. Die Hawks wünschen sich laut Dave McMenamin (ESPN) Austin Reaves als Gegenwert, die Lakers wollen sich offenbar jedoch nicht von Reaves trennen.

Dem Bericht zufolge sei Zach LaVine von den Chicago Bulls aktuell keine attraktive Alternative zu Murray für die Lakers. Stattdessen würde L.A. sich wohl eher mit einem guten Backup im Backcourt begnügen, hier kämen Collin Sexton von den Utah Jazz und Tyus Jones von den Washington Wizards in Frage. Auch Schröder und Bruce Brown von den Raptors seien intern bereits diskutiert worden.

Schröder startete in der vergangenen Saison 50 Spiele für die Lakers, schon 2020/21 spielte er bereits mit LeBron James und Anthony Davis zusammen. Rein statistisch spielt Schröder aktuell seine beste Saison seit seinen Jahren in OKC, bei den Raptors im Rebuild bekommt er seit der Ankunft von Immanuel Quickley jedoch weniger Spielzeit und spielt in der langfristigen Planung wohl nicht unbedingt eine Rolle. Der 30-Jährige verdient 12,4 Millionen Dollar in der laufenden Saison und 13 Millionen in der kommenden Spielzeit.

Deutlich teurer wäre Brown mit 22 Millionen an Gehalt, sein Vertrag beinhaltet eine Cluboption für 23 Millionen im kommenden Jahr.