NBA, Trade-Gerüchte: Deal der Los Angeles Lakers für Dejounte Murray von Atlanta Hawks "unrealistisch" - Grizzlies-Big wohl verfügbar

© getty

NBA: Erfolg der Lakers bei Murray "unrealistisch"

Die Lakers haben in den vergangenen Tagen offenbar "wenig bis keinen" Fortschritt in den Verhandlungen um Dejounte Murray mit den Atlanta Hawks gemacht, wie Marc Stein (Substack) berichtet. Das bisherige Angebot der Lakers von D'Angelo Russell, ihrem Erstrundenpick in 2029 und Rookie Jalen Hood-Schifino hatte die Hawks wohl kaum überzeugt.

Ein anderer Insider habe mit Stein zudem die Einschätzung geteilt, dass ein Trade der Lakers für Murray "unrealistisch" sei. Da die Hawks demnach wenig Interesse an Russell haben, müssten sie schon ein gutes Angebot eines dritten Teams erhalten, was ihnen Russell umgehend abnehmen würde.

Seit Russell in den vergangenen Wochen auf höherem Niveau spielt als zuvor, habe sich das Interesse der Lakers an Murray jedoch ohnehin etwas weiter in der Hintergrund gestellt.