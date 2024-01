NBA, Trade-Gerüchte: Mavericks wohl unzufrieden mit Maxi Kleber, Jazz machen Clarkson und Sexton verfügbar

© getty

NBA - Maxi Kleber vor Dallas-Aus? Mavericks offenbar unzufrieden

45 Spiele haben die Dallas Mavericks in dieser Saison bereits ausgetragen, doch nur an zehn davon konnte Maxi Kleber teilnehmen. Grund dafür ist eine Fraktur in der kleinen Zehe, die er sich zu Saisonbeginn zugezogen hatte. Am 13. Januar feierte der Würzburger sein Comeback gegen die New Orleans Pelicans und kam auch in den folgenden vier Spielen zum Einsatz. Doch nun der Rückschlag: Unerwartet musste er gestern Abend auch das Spiel gegen die Atlanta Hawks absagen.

Wie der stets gut informierte Mavericks-Reporter Brad Townsend von "The Dallas Morning News" bei Twitter mitteilte, führen die Entwicklungen zu "erheblichen Überlegungen" innerhalb der Franchise. Die Verantwortlichen seien unzufrieden mit der aktuellen Situation auf der Forward-Position und ziehen in Erwägung nach Verstärkung zu suchen.

Townsend konkretisierte dabei aber nicht, ob man im Zuge eines Deals auch bereit wäre Kleber abzugeben. In jedem Fall wäre es jedoch ein Schlag für Kleber, der in dieser Saison bereits vom Starter zum Bankspieler heruntergestuft wurde. Im Hinblick auf eine aussagekräftige Olympiabewerbung ist wenig Spielzeit natürlich ungünstig.