"Mit mir am Ball ist es immer ein Fastbreak": Ben Simmons tönt nach gutem Comeback für die Brooklyn Nets

10 Punkte (5/5 FG), 8 Rebounds und 11 Assists verbuchte Simmons bei seinem Comeback in nur 18 Minuten beim deutlichen 147:114-Erfolg über Utah und hätte dabei wohl ein Triple-Double erreicht, wenn er nicht mit einem Minutenlimit gespielt hätte. Aber nach 38 Spielen Pause wegen eines eingeklemmten Nervs im Rücken wollen die Nets Vorsicht beim verletzungsanfälligen Australier walten lassen, der in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Rücken hatte.

Aber auch auf dem Feld ließ seit seinem Trade aus Philadelphia vor knapp zwei Jahren nicht viel zusammen, das Spiel gegen die Jazz war zumindest einmal vielversprechend. In seinen 18 Minuten erzielten die Nets satte 27 Punkte mehr der Gegner, Simmons änderte in seiner Spielzeit merklich die Dynamik des Spiels. In seinen ersten vier Minuten verbuchte der inzwischen 26-Jährige fünf Assists, darunter diesen No-Look-Pass für Royce O'Neale.

Simmons brachte Tempo ins Spiel der Nets, ein Element, das Brooklyn in den vergangenen Wochen fehlte. Von den vergangenen 22 Spielen hatten die Nets nur fünf gewonnen, entsprechend gab es eine Talfahrt in den Standings. "Es ist immer ein Fastbreak, wenn ich den Ball habe", verkündete Simmons vollmundig, als er auf das schnellere Spiel der Nets angesprochen wurde. Insgesamt erzielte Brooklyn 28 Punkte in Transition, Utah kam nur auf 16.