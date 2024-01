NBA, News und Gerüchte: Golden State Warriors wollen sich von Legenden wohl nicht trennen

NBA: Warriors offen für Trade von Andrew Wiggins

Die Warriors wollen laut Marc Stein (Substack) an Jonathan Kuminga festhalten. Der 21-Jährige war zuletzt Berichten zufolge unzufrieden mit seiner Rolle, es folgte ein klärendes Gespräch mit Head Coach Steve Kerr, was der Forward wie folgt beschrieb: "Es lief ganz gut. Ich denke, dass wir uns nun besser verstehen." Ob das aber wirklich so ist? Nur einen Tag später setzte Kerr Kuminga nach einer schwachen Halbzeit gegen Toronto erneut auf die Bank und ließ den ehemaligen Nr.7-Pick in der Garbage Time spielen.

Trotzdem würden sich die Warriors laut Stein lieber von Andrew Wiggins trennen, der weiterhin eine enttäuschende Spielzeit absolviert. Dazu harmonieren der Kanadier und Kuminga nicht zusammen, für Golden State ist das ein Problem.

Klay Thompson und Draymond Green sollen dagegen nicht zur Disposition stehen, laut Stein gebe es keine Hinweise darauf, dass Golden State auch nur in Betracht zieht, die beiden Franchise-Legenden auf dem Markt anzubieten.