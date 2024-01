NBA News: Doc Rivers wird neuer Head Coach der Milwaukee Bucks

Die Milwaukee Bucks haben einen neuen Head Coach gefunden. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, hat sich die Franchise um Megastar Giannis Antetokounmpo mit Doc Rivers auf ein Engagement verständigt. Der 62-Jährige übernimmt damit für den gefeuerten Adrian Griffin.

Völlig überraschend hatten die Bucks am Dienstag den bisherigen Head Coach Griffin freigestellt und damit auf eine unbefriedigende erste Saisonhälfte reagiert - trotz einer eigentlich guten Bilanz (30-13, Platz 2 in der Eastern Conference). Griffin hatte den Job erst zu Saisonbeginn angetreten, es war seine erste Station als Head Coach.

Doc Rivers war prompt als möglicher Nachfolger gehandelt worden. Er soll sich am Mittwochmorgen mit dem Team geeinigt haben. Wie lange er unterschreibt, ist noch unbekannt.

Er hatte zuletzt die Philadelphia 76ers trainiert und mit dem Team dreimal in Folge die Conference Semifinals im Osten erreicht. In dieser Saison hatte er eine Pause eingelegt und unter anderem als TV-Kommentator für ABC und ESPN gearbeitet. Er gilt als Coach für die Spieler und feierte mit den Boston Celtics seine größten Erfolge: Unter anderem wurde er mit der Big Three um Kevin Garnett, Paul Pierce und Ray Allen in der Saison 2008 Meister.

Griffin war als Nachfolger von Mike Budenholzer nach Milwaukee gekommen. Trotz der guten Bilanz konnten die Bucks unter seiner Ägide selten überzeugen, immer wieder gab es Störgeräusche. So warf Griffin nach wenigen Spielen sein System für die Defense über den Haufen, nachdem sich mehrere Spieler öffentlich darüber beschwert hatten. Nach der Niederlage im Halbfinale des Play-In-Turniers gegen die Indiana Pacers gab es Medienberichten zufolge auch Zoff in der Kabine, dazu übte zuletzt Superstar Giannis Antetokounmpo immer wieder Kritik am Auftreten der Mannschaft.

Budenholzer, der mit den Bucks 2021 den Titel gewonnen hatte, war nach dem Aus in der ersten Playoff-Runde gegen die Miami Heat entlassen worden.