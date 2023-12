"Du musst unbedingt abtreiben": Anthony Edwards rudert nach Kommentaren in sozialen Medien zurück

Anthony Edwards überragt mit den Minnesota Timberwolves auf dem Feld, doch neben dem Court gibt es Probleme. Eine Ex-Freundin veröffentlichte Nachrichten, in denen der All-Star die Frau zu einer Abtreibung riet. Der Wolves-Star veröffentlichte dazu nun ein Statement.

"Ich habe in der Hitze des Gefechts Dinge gesagt, die ich so nicht meinte", wird Edwards in einem Statement zitiert. "Diese Kommentare stehen nicht dafür, woran ich glaube und was ich als Mann darstellen möchte."

Am Wochenende veröffentlichte eine Frau eine Instagram-Story, in welcher Edwards getaggt wurde, in der ein angeblich positiver Schwangerschaftstest sowie eine Konversation mit Edwards zu sehen war. Dabei machte der 22-Jährige Kommentare wie "Das kannst du nicht machen" und "Du musst unbedingt abtreiben."

Im Post ist auch zu sehen, dass Edwards der Frau 100.000 Dollar überweist und dazu schreibt. "Ich schicke dir Geld, um dir zu helfen", schrieb Edwards weiter. "Du kannst nun das Geld, was willst du noch?", war eine weitere Nachricht.

Es war nicht die erste Kontroverse um Edwards, der vor einigen Jahren bereits mit homophoben Aussagen für Schlagzeilen sorgte, sich dafür aber umgehend entschuldigte, so auch diesmal: "Jede Frau sollte bei Entscheidungen, die ihren eigenen Körper betreffen, unterstützt werden. Ich halte mein Privatleben privat und werde diese Angelegenheit nicht weiter kommentieren."

Pikant: Wenige Tage zuvor hatte Edwards' aktuelle Freundin via Instagram ebenfalls bekanntgegeben, dass sie schwanger sei.