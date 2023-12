NBA In Season Tournament: Pacers-Star Tyrese Haliburton freut sich auf Duell gegen Los Angeles Lakers und "Idol" LeBron James

In der Nacht auf Sonntag (2.30 Uhr) findet das Finale des ersten NBA In-Season Tournaments statt: Die Los Angeles Lakers treffen in Las Vegas auf die Indiana Pacers. Während die Lakers vor Pacers-Shootingstar Tyrese Haliburton warnen, freut der sich auf das Duell gegen sein großes Idol LeBron James. Commissioner Adam Silver bringt derweil Regeländerungen für das Turnier ins Spiel. Alle wichtigen Infos zum Finale.

© getty NBA In-Season Tournament: Tyrese Haliburton freut sich auf "Idol" LeBron James Point Guard Tyrese Haliburton ist der Shootingstar der neuen NBA-Saison. Mit seinen Pacers besiegte er im In-Season Tournament die Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Boston Celtics und Milwaukee Bucks - oder mit anderen Worten: Die vier Top-Teams der Regular Season im Osten in der vergangenen Saison. Jetzt geht es gegen LeBron James und die Lakers - und Haliburton kann es kaum erwarten. "Wie jeder Junge, der 2000 geboren wurde, war LeBron in meiner Jugend mein Lieblingsspieler", verriet er am Freitag. "Ich war zuerst ein Cavs-Fan, dann Heat-Fan, dann wieder Cavs-Fan und dann ein Lakers-Fan, bevor ich gedraftet wurde. So war es einfach." Nun gegen den King in einem Finale antreten zu dürfen, sei "ein bisschen wie ein perfektes Ende in einem Roman. Das wird viel Spaß machen. Das ist das Tolle an der NBA, dass man jeden Abend gegen die eigenen Idole antreten darf. Darauf freue ich mich sehr", betonte Haliburton. "LeBron James ist immer noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere", sagte Pacers-Coach Rick Carlisle, der mit den Mavericks 2011 den Titel gegen die Heat um James gewonnen hatte. "Er ist der einzige Spieler der NBA-Geschichte, der sowohl der jüngste als auch der älteste Spieler der Liga war." Pacers-Guard T.J. McConnell drückte es so aus: "Sie haben einen Lauf und LeBron ... Gevatter Zeit ist normalerweise unbesiegt, aber momentan besiegt er ihn."

© getty NBA In-Season Tournament: Los Angeles Lakers bereiten sich auf Tyrese Haliburton vor Schon dreimal in dieser Saison gelang Haliburton ein Spiel mit mindestens 25 Punkten, 15 Assists und keinem einzigen Turnover. Kein anderer Spieler hat das öfter geschafft - und zwar über die gesamte Karriere gesehen. Die Lakers sind dementsprechend gewarnt. "Er ist überraschend athletisch", sagte Head Coach Darvin Ham. "Er hat die Länge und seine Übersicht ist unglaublich." Haliburton sei "konstant im Angriffsmodus". Sein Fazit: "Die haben da ein Juwel, Mann." Indiana Pacers um Tyrese Haliburton begeistern: Spektakel garantiert beim perfekten Cup-Team Aktuell kommt der 23-Jährige auf fast 27 Punkte im Schnitt, bei 52,5 Prozent aus dem Feld und über 44 Prozent von der Dreierlinie. Mit 128,4 Punkten pro Spiel führen die Pacers die Liga an. "Niemand spielt so schnell wie sie", sagte Austin Reaves, der Haliburton aus dem Team USA im Sommer kennt. "Ob nun in Transition oder nicht - ehrlich gesagt ist es bei ihnen immer Transition, auch wenn man punktet, sind sie sofort wieder da." Die Lakers erlauben im Schnitt 15,3 Fastbreak-Punkte im Schnitt, das ist ligaweit Rang 25. Indiana erzielt umgekehrt über 17 Punkte per Fastbreak, Platz zwei in der NBA.

© getty NBA In-Season Tournament: Commissioner Adam Silver spricht über Regeländerungen Dass in der Gruppenphase auch die Punktedifferenz der Teams - das sogenannte "Point Differential" - eine Rolle spielte, hat nicht allen Spielern gefallen, schließlich musste so auch bei Blowouts weiter auf die Tube gedrückt werden. Commissioner Adam Silver hält in dieser Hinsicht eine Regelreform in Zukunft für möglich. "Dieses Turnier soll ein Fixpunkt werden, insofern sind wir für Änderungen offen", sagte er bei ESPN. "Wenn die amerikanischen Zuschauer es nicht im Sinne des Sportsgeistes sehen, dass man so hoch wie möglich gewinnt, müssen wir uns vielleicht damit beschäftigen." Silver hält auch eine neue Location des Turniers für möglich. Diesmal finden Halbfinals und Finale in Las Vegas statt. Es könnte einen rotierenden Gastgeber geben, wie etwa beim All-Star-Game, oder einen Heimvorteil für die Teams. Allerdings sei letzteres kurzfristig schwer zu organisieren. "Spiele in letzter Sekunde anzusetzen, ist für Heimfans keine gute Sache", warnte er.