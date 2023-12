NBA: LeBron James überragt im ewigen Duell mit Kevin Durant - Austin Reaves schießt Los Angeles Lakers ins Final Four des In-Season Tournaments

In einem echten Krimi haben sich die Los Angeles Lakers im Viertelfinale des In-Season Tournaments gegen die Phoenix Suns durchgesetzt. LeBron James überragt, doch den Gamewinner trifft Austin Reaves. Die Milwaukee Bucks stehen nach einem Offensiv-Spektakel gegen die New York Knicks ebenfalls im Final Four.

Die Halbfinalspiele steigen in der Nacht auf Freitag in Las Vegas. Die Partie zwischen den Indiana Pacers und Milwaukee Bucks startet am Donnerstagabend um 23 Uhr deutscher Zeit, das Duell zwischen New Orleans und den Lakers beginnt vier Stunden später. Hier geht es zur Übersicht zum In-Season Tournament.

© getty Milwaukee Bucks (15-6) - New York Knicks (12-8) 146:122 (BOXSCORE) Nach Indiana sind die Bucks das zweite Team, welches den Osten im Final Four von Las Vegas repräsentieren wird. Und was war das für ein Feuerwerk der Bucks? Milwaukee versenkte 23 seiner 58 Dreier (60,5 Prozent), aus dem Feld waren es ebenfalls 60. Neun der zehn vor der Garbage Time eingesetzten Spieler verbuchten zumindest ein Field Goal von Downtown. Auf der Gegenseite trafen die Knicks dagegen nur 7/23, so kann man natürlich nicht gewinnen, wenn der Gegner so gut trifft.

Julius Randle (41 Punkte, 14/19 FG) wehrte sich zwar nach Kräften und spielte eine perfekte erste Halbzeit (9/9), doch nach dem Wechsel begannen die Bucks ein wenig Defense und bauten ihren Vorsprung beständig aus. Giannis Antetokounmpo (35, 15/22, 8 Rebounds, 10 Assists) flirtete mit einem Triple-Double, Damian Lillard (28, 8/13) verwandelte fünf seiner sieben Dreier. Bester Bucks-Schütze war aber Malik Beasley (18, 6/10 3P). Brook Lopez (9) sammelte dagegen je 3 Blocks und Steals ein.

Die Bucks erzielten in den ersten drei Vierteln jeweils mindestens 37 Zähler, das gab es für die Knicks letztmals im Jahr 1962, als ein gewisser Wilt Chamberlain den Knickerbockers 100 Punkte einschenkte. Vorteile hatten die Knicks in der Zone, hier konnte Randle Antetokounmpo (3 Fouls in Halbzeit eins) einige Male ärgern. Neben Randle scorten jedoch nur Jalen Brunson (24, 10/22), R.J. Barrett (23) und Josh Hart (11) zweistellig. Isaiah Hartenstein verbuchte 4 Punkte, 7 Rebounds und 5 Assists in 18 Minuten.