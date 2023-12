NBA In-Season Tournament: Tyrese Haliburton überrumpelt mit Indiana Pacers die Boston Celtics - Auch New Orleans Pelicans erreichen Halbfinale

Die Indiana Pacers und die New Orleans Pelicans haben die ersten Tickets für das Halbfinale im In-Season Tournament gebucht. Die Pacers überrumpeln dabei die Boston Celtics und profitieren von einer weiteren Gala von Tyrese Haliburton.

Die beiden anderen Teilnehmer des Final Four in Las Vegas werden morgen zwischen den Milwaukee Bucks und New York Knicks sowie den Los Angeles Lakers und Phoenix Suns ausgespielt.

So funktioniert das In-Season Tournament!