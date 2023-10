NBA News und Gerüchte: Neue Schonungsregeln? Kawhi Leonard zeigt sich gleichgültig

Kawhi Leonard hat sich zu den neuen Regeln in Sachen Schonen von Stars geäußert - und hält nicht viel davon. Die Spurs verlängern mit Devin Vassell und in Toronto zählt Boss Masai Ujiri Franchise-Star Pascal Siakam öffentlich an. Hier gibt es News und Gerüchte aus der NBA.

© getty NBA: Kawhi Leonard spricht über neue Schonungsregeln Kawhi Leonard wurde ungewollt das Gesicht von "Load Management", welches in der NBA in den vergangenen Jahren Einzug erhielt, nun will die NBA mit neuen Regeln gegensteuern. Leonard zeigte sich danach gefragt jedoch unbeeindruckt: "Ich habe keine Spiele verpasst, weil ich geschont wurde. Okay, in meinem Jahr in Toronto war es ein wenig anders, weil ich von einer schweren Verletzung zurückkam. Man kann das alles in der Krankenakte nachlesen", sagte Leonard. In jenem Jahr spielte Leonard in keinem Back-to-Back und absolvierte nur 60 Partien für die Kanadier. "Wenn die Liga mir das nun vorhält, sollten sie damit aufhören, weil ich das ganze Jahr verletzt war. Wenn ich aber fit bin, spiele ich Basketball. Ich bin jeden Tag im Sommer in der Halle, um zu spielen. Diese neuen Regeln werden mir also nicht dabei helfen, dass ich mehr Spiele absolvieren werde. Der Finals-MVP von 2019 wird auch die Saisonvorbereitung mit den Clippers mitmachen, nachdem er sich in den Playoffs am Meniskus verletzte. Coach Ty Lue zeigte sich ähnlich optimistisch: "Wenn meine Spieler gesund sind, dann spielen sie. Ich weiß, dass das eine große Sache ist und viele meinen, dass unsere Spieler nicht spielen wollen, aber das ist falsch. Sie wollen spielen, allerdings hatten wir sehr viele Verletzungen." Kawhi Leonard: Seine Statistiken in der Saison 2022/23 Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST 52 33,6 23,8 51,2 41,6 6,5 3,9

© getty NBA: Devin Vassell verlängert bei den Spurs Die Spurs haben sich laut Adrian Wojnarowski (ESPN) mit Devin Vassell auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der Shooting Guard bleibt fünf weitere Jahre am Alamo River und wird in diesem Zeitraum rund 146 Millionen Dollar (135 sind garantiert) einstreichen. Im ersten Jahr wird Vassell rund 23,3 Millionen bekommen, was rund 16,4 Prozent des Salary Caps entspricht, bis zu 25 Prozent wären möglich gewesen. Vassell ist damit der sechste Spieler der Rookie Class von 2020, der einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zugestimmt hat. Zuvor hatten bereits Anthony Edwards (Wolves), LaMelo Ball (Hornets), Tyrese Halliburton (Pacers), Isaiah Stewart (Pistons) sowie Desmond Bane (Grizzlies) neue Deals erhalten. Vassell war 2020 der elfte Pick und legte in der Vorsaison 18,5 Punkte, 3,9 Rebounds und 3,6 Assists in 38 Spielen auf. Seine Dreierquote von 38,5 Prozent war zudem ein persönlicher Bestwert.

© getty Raptors: Ujiri mit Ansage an Pascal Siakam Pascal Siakam geht in sein letztes Vertragsjahr mit den Toronto Raptors, noch ist völlig unklar, wie es mit dem Kameruner weitergeht. Im Sommer gab es noch jede Menge Trade-Gerüchte um den Forward, passiert ist an dieser Front aber nichts. "Ich stehe unter Vertrag", sagte Siakam trocken. "Ich bin Spieler der Toronto Raptors. Darauf liegt mein Fokus. Ich konzentriere mich auf die Gegenwart", fügte Siakam an. Team-Präsident Masai Ujiri wurde dagegen deutlicher, als auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Siakam angesprochen wurde und warum diese noch nicht finalisiert wurde. "Viele Spieler haben in der Vorsaison das Spiel nicht richtig gespielt", merkte Ujiri an. "Wir waren egoistisch und haben das Spiel nicht richtig gespielt. Nun lasst uns sehen, wohin es uns führt, wenn wir die Sache richtig angehen." Ujiri verriet auch, dass die Raptors durchaus mit dem Gedanken spielten, das Team zu verjüngen, was letztlich aber nicht gelang: "Manchmal sind Möglichkeiten da, manchmal nicht. Ich weiß, dass jeder Trades will. Glaubt mir, wenn etwas Passendes dabei ist, dann werden wir vielleicht die Chance ergreifen."