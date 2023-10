NBA, News und Gerüchte: Milwaukee Bucks verpflichten Backup für Damian Lillard

Die Milwaukee Bucks haben die vakante Stelle des Backup-Spielmachers mit Cameron Payne besetzt. Auch die Boston Celtics verpflichten einen neuen Spieler. Hier gibt es News und Gerüchte aus der NBA.

Payne absolvierte in der vergangenen Saison 48 Spiele für die Suns, dabei legte der Guard in durchschnittlich 20,2 Minuten 10,3 Punkte sowie 4,5 Assists bei Quoten von 41,5 Prozent aus dem Feld sowie 36,8 Prozent von der Dreierlinie auf.

Payne war mehrere Jahre der Backup-Einser in Phoenix hinter Chris Paul, nun dürfte der 29-Jährige die gleiche Rolle in Milwaukee hinter Damian Lillard einnehmen. Die Bucks hatten auf der Eins noch Bedarf, Lillard war der einzige echte Point Guard im Kader.

Die Bucks legen auf den Guard-Positionen noch einmal nach. Wie Shams Charania ( The Athletic ) berichtet, haben sich die Bucks die Dienste von Cameron Payne gesichert. Der Guard wurde während der Offseason von den Phoenix Suns zu den San Antonio Spurs getradet, diese entließen den Aufbauspieler im September.

Das gilt für den gleichen Zeitraum auch für Shamet, der sich gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) kürzlich den großen Zeh gebrochen hat. Shamet kam als Teil des Bradley-Beal-Trades nach Washington und verwandelte in der Vorsaison knapp 39 Prozent seiner Dreier.

Die Wizards müssen für große Teile der Vorbereitung auf Daniel Gafford und Landry Shamet verzichten. Wie Josh Robbins ( The Athletic ) meldet, hat sich Gafford bei einem Sturz in einem Trainingsspiel eine Ellenbogenverletzung zugezogen. Zwar muss der potenzielle Starter auf der Fünf nicht operiert werden, dennoch wird Gafford zwei bis vier Wochen fehlen.

NBA: Celtics holen Ex-Laker Gabriel

Durch den Trade von Robert Williams nach Portland sind die Celtics auf der Center-Position recht dünn besetzt. Hinter Kristaps Porzingis und Al Horford steht Coach Joe Mazzulla nur noch Luke Kornet als Spieler mit einem Standardvertrag zur Verfügung. Die Celtics haben gleichzeitig noch zwei Kaderplätze zu vergeben.

Um einen solchen wird Wenyen Gabriel kämpfen. Der Südsudanese schließt sich laut Shams Charania (The Athletic) den Celtics an. Der 26-Jährige stand in den vergangenen beiden Jahren bei den Lakers unter Vertrag und machte 87 Partien für das Team um LeBron James und Anthony Davis.

Dabei gelangen Gabriel in durchschnittlich 15,3 Minuten 5,7 Punkte sowie 4,2 Rebounds. Neben Gabriel konnte auch Ex-Cavs-Forward Lamar Stevens einen "Camp-Deal" ergattern, dazu haben die Celtics in Ex-Kings-Center Neemias Queta noch einen Big in der Hinterhand, der mit einem Two-Way-Vertrag ausgestattet ist.