NBA, News und Gerüchte: Boston Celtics beschäftigen sich mit Jrue Holiday

Jrue Holiday ist verfügbar - und enorm gefragt. Unter anderem jagen die Boston Celtics den All-Star-Guard. Die San Antonio Spurs einigen sich mit Reggie Bullock auf eine Vertragsauflösung.

Ian Begley (SNY) vermeldet derweil, dass auch die L.A. Clippers und die New York Knicks Verhandlungen mit Portland führen. Zach Lowe (ESPN) listete neben den Knicks auch die Indiana Pacers als Team to watch auf.

Der Preis für den 33-Jährigen soll aber hoch sein, weswegen Himmelsbach meldet, dass zwischen den beiden Parteien in ihren Vorstellungen noch eine große Lücke klafft.

Gemäß Adam Himmelsbach ( Boston Globe ) bleiben die Celtics ein heißer Anwärter auf die Dienste von Jrue Holiday, der erst vor wenigen Tagen im Zuge des Trades von Damian Lillard nach Portland geschickt wurde. Die Blazers haben Medienberichten zufolge aber kein Interesse an Holiday und wollen diesen sofort weiterreichen.

© getty

NBA News: San Antonio und Reggie Bullock einigen sich auf Buyout

Reggie Bullock wird in der kommenden Saison nicht das Trikot der San Antonio Spurs tragen. Wie Shams Charania (The Athletic) meldet, haben sich die Spurs und Bullock auf einen Buyout geeinigt. Der 32-Jährige hätte in der kommenden Saison noch 10,5 Millionen Dollar kassiert, nun wird der Forward Free Agent. Auf wie viel Geld Bullock letztlich verzichtet hat, ist nicht bekannt.

Der 3-and-D-Spezialist spielte in den vergangenen beiden Jahren für die Dallas Mavericks, bevor er im Zuge des Sign-and-Trade-Deals für Grant Williams von den Boston Celtics zu den San Antonio Spurs geschickt wurde. Dallas tradete dabei auch einen Erstrundenpick 2030 an die Spurs.

Bullock startete im Vorjahr in 55 von 78 Partien für die Mavs und verbuchte dabei durchschnittlich 7,2 Punkte und 3,6 Rebounds bei einer Dreierquote von 38 Prozent. Charania meldet, dass man davon ausgehen kann, dass sich Bullock in den kommenden Tagen und Wochen einem Contender anschließen wird.