Dallas Mavericks, News und Gerüchte: Luka Doncic hat weiter Probleme am Oberschenkel

Luka Doncic hat zugegeben, dass er weiterhin Probleme am Oberschenkel hat. Kyrie Irving erklärt, warum er sich im Sommer für einen neuen Vertrag in Dallas entschieden hat.

© getty

Dallas Mavericks wollen mit Josh Green verlängern

Josh Green hat sich in seinem dritten Jahr in Dallas zu einem festen Bestandteil des Teams entwickelt, nun geht der Australier in sein letztes Vertragsjahr. Marc Stein (Substack) meldete vor einiger Zeit, dass die Mavs und Green Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung aufgenommen haben, allerdings kam es noch nicht zu einer Einigung.

Am Media Day der Mavs beteuerte Green noch einmal, dass er gerne über 2024 hinaus in Dallas bleiben möchte. "Ich möchte in Dallas gewinnen, ich möchte in Dallas bleiben", meinte der 22-Jährige. "Was auch immer dann die Entscheidung ist, liegt an ihnen. Ich habe jeden Tag das gleiche Ziel. Ich möchte ein guter Mitspieler sein und so gut es geht spielen."

Green kann bis zum 23. Oktober seinen Vertrag verlängern. Kommt es zu keiner Einigung, wird der Forward im Sommer Restricted Free Agent. In der Vorsaison startete Green in 21 von 60 Spielen und legte dabei durchschnittlich 9,1 Punkte sowie 3,0 Rebounds bei Quoten von 53,7 Prozent aus dem Feld und 40,2 Prozent von der Dreierlinie auf.