NBA - USA Basketball gibt Team Select bekannt: Das ist der Sparringspartner für Team USA vor der WM 2023

USA Basketball hat den Kader für das Team Select verkündet, quasi der Sparringspartner für Team USA in der Vorbereitung auf die WM 2023 in Asien. Neben elf Youngsters aus der NBA sind auch drei Veteranen Teil des Teams.

Am 3. August startet für Team USA die Mission WM-Gold in Las Vegas (hier geht es zum Kader), dann bereiten sich die Mannen von Coach Steve Kerr auf die WM auf den Philippinen vor. Das Select Team spielt dabei erneut eine wichtige Rolle, sie sollen Spielsituationen simulieren und den WM-Kader ordentlich testen. Diese Spieler wurde für die Sparringsaufgaben nominiert.

© getty Cade Cunningham war 2021 der Top-Pick im Draft. Cade Cunnigham (Detroit Pistons) Position: Guard

Alter: 21

Stats 22/23: 19,9 Punkte, 6,2 Rebounds und 6,0 Assists bei 41,5 Prozent FG und 27,9 Prozent Dreier in 33,3 Minuten (12 Spiele) Eine Verletzung am Schienbein kostete den Top-Pick von 2021 fast die komplette Saison, nun soll der Guard aber wieder fit sein und will sich über das Camp in Las Vegas für die neue Saison in Form bringen. Cunningham gilt weiterhin als das neue Gesicht der Pistons, allerdings absolvierte der bald 22-Jährige erst 76 Spiele und hatte auch in seiner Rookie-Saison Verletzungsprobleme. In der Theorie ist er ein spielstarker Guard mit guter Defense, der auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann.

© getty Jalen Duren (Detroit Pistons) Position: Center

Center Alter: 19

19 Stats 22/23: 9,1 Punkte, 8,9 Rebounds und 0,9 Blocks bei 64,8 Prozent FG in 24,9 Minuten (67 Spiele) Duren spielte eine solide Rookie-Saison für Detroit, allerdings hat der Youngster mit Isaiah Stewart, James Wiseman oder Marvin Bagley jede Menge Konkurrenz im eigenen Team. Dennoch gilt der Big Man als vielversprechendster Spieler, da er enorm athletisch und in der Defense flexibel einsetzbar ist.

© getty Langston Galloway (Free Agent) Position: Guard

Guard Alter: 31

31 Stats 22/23: 15,0 Punkte, 3,6 Rebounds und 2,2 Assists bei 46,6 Prozent FG und 44,6 Prozent Dreier in 32,7 Minuten (43 Spiele für College Park Skyhawks in der G-League) Galloway hat 452 NBA-Spiele auf dem Buckel, wurde aber im Vorjahr von den Indiana Pacers vor dem Saisonstart entlassen. Der Shooter verbrachte die Saison in der G-League und half zudem Team USA, dass das Team von Coach Steve Kerr über die WM-Qualifikation überhaupt die Endrunde erreichte.

© getty Jalen Green (Houston Rockets) Position: Guard

Guard Alter: 21

21 Stats 22/23: 22,1 Punkte, 3,7 Rebounds und 3,7 Assists bei 41,6 Prozent FG und 33,8 Prozent Dreier in 34,2 Minuten (76 Spiele) Der Nr.2-Pick von 2021 ist ein waschechter Scorer, bislang hat sich das in Houston noch in Siegen dargestellt. Und dennoch: Green gehört die Zukunft, nur wenige Guards sind so explosiv und talentiert wie der 21-Jährige, der gewisse Ähnlichkeiten zu Anthony Edwards aufweist - zumindest im Angriff.

© getty Quentin Grimes (New York Knicks) Position: Guard/Forward

Guard/Forward Alter: 23

23 Stats 22/23: 11,3 Punkte, 3,2 Rebounds und 2,1 Assists bei 46,8 Prozent FG und 38,6 Prozent Dreier in 29,9 Minuten (71 Spiele) Grimes hat sich bei den Knicks als 3-and-D-Wing etabliert und ist aus der Rotation von Coach Tom Thibodeau nicht mehr wegzudenken. Der Wing hat seine Nische gefunden, nachdem seine Karriere auf dem College bei Kansas einen Knick erhalten hatte (ESPN rankte Grimes an 8 nach der High School).

© getty Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) Position: Forward/Center

Forward/Center Alter: 21

21 Stats 22/23: - Der Big Man verpasste seine Rookie-Saison komplett, wirkte aber in der Summer League wie der Alte und überzeugte vor allem defensiv mit seiner Rim Protection. Offensiv ist Holmgren vielseitig einsetzbar, da er das Spiel versteht, gut passen kann und über einen soliden Wurf verfügt. Ein echter Scorer ist er dagegen (noch) nicht.

© getty John Jenkins (G-League Ignite) Position: Guard

Guard Alter: 32

32 Stats 22/23: 17,9 Punkte, 2,1 Rebounds und 2,2 Assists bei 47,3 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier in 28,8 Minuten (32 Spiele) Wie auch Galloway hält Jenkins seit Jahren seine Knochen für Team USA hin, im Vorjahr kehrte der Guard nach diversen Engagements in Europa nach Amerika zurück und leitete für G-League Ignite zahlreiche Youngster wie Scoot Henderson oder Leonard Miller an. Nach Saisonende rettete Jenkins nebenbei auch noch Girona vor dem Abstieg aus der spanischen ACB.

© getty Herb Jones (New Orleans Pelicans) Position: Forward

Forward Alter: 24

24 Stats 22/23: 9,8 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,6 Steals bei 46,9 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 29,6 Minuten (66 Spiele) Jones ist einer der besten Flügelverteidiger der Liga, immerhin 15 Stimmen erhielt der 24-Jährige für das All-Defense Second Team. Der Pelicans-Forward ist extrem lang, schnell auf den Füßen und entsprechend mobil. Was dagegen weiterhin fehlt, ist ein zumindest annehmbarer Wurf.

© getty Eric Mika (G-League Ignite) Position: Center

Center Alter: 28

28 Stats 22/23: 12,5 Punkte, 8,5 Rebounds und 4,0 Assists bei 60,7 Prozent FG in 24,6 Minuten (40 Spiele) Der Dritte im Bunde, der für Team USA in der Quali auflief. Mika bringt es auf einen Kurzeinsatz in der NBA, dazu lief er 2018/19 19-mal für medi Bayreuth auf, bevor er 2022 wieder in der G-League unterschrieb. Mika is ein spielstarker Center, allerdings eben auch mit klaren defensiven Limitationen.

© getty Trey Murphy III (New Orleans Pelicans) Position: Forward

Forward Alter: 23

23 Stats 22/23: 14,5 Punkte, 3,6 Rebounds und 1,1 Steals bei 48,4 Prozent FG und 40,6 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (79 Spiele) Und noch ein Wing von den Pelicans, dessen Stärken im Vergleich zu Jones aber eher offensiv zu verorten sind. Murphy ist einer der besten In-Game-Dunker der Liga und darüber hinaus auch ein äußerst sicherer Schütze aus der Distanz. Was bei Murphy bisher meist fehlte, war die Konstanz.

© getty Keegan Murray (Sacramento Kings) Position: Forward

Forward Alter: 22

22 Stats 22/23: 12,2 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,2 Assists bei 45,3 Prozent FG und 41,1 Prozent Dreier in 29,8 Minuten (80 Spiele) Als Rookie für ein Playoff-Team einen positiven Impact zu haben, ist selten, bei Murray war es der Fall. Der Nr.4-Pick von 2022 war für die Kings ein guter Komplementärspieler, der defensiv solide war und vorne seine Dreier netzte. In der Summer League zeigte Murray zuletzt auch Ansätze, um für sich selbst zu kreieren.

© getty Payton Pritchard (Boston Celtics) Position: Guard

Guard Alter: 25

25 Stats 22/23: 5,6 Punkte, 1,8 Rebounds und 1,3 Assists bei 41,2 Prozent FG und 36,4 Prozent Dreier in 13,4 Minuten (48 Spiele) Im völlig überfüllten Backcourt der Celtics hatte Pritchard meist das Nachsehen, dennoch steckt in Pritchard mindestens ein kompetenter Backup-Spielmacher. Durch den Smart-Trade wird Pritchard dies auch beweisen können und mehr Spielzeit in Boston erhalten.

© getty Naz Reid (Minnesota Timberwolves) Position: Center

Center Alter: 23

23 Stats 22/23: 11,5 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,1 Assists bei 53,7 Prozent FG und 34,6 Prozent Dreier in 18,4 Minuten (68 Spiele) Für Teile der Saison sah Reid neben Karl-Anthony Towns und Rudy Gobert wie der beste Center der Wolves aus. Das ist natürlich übertrieben, aber Reid ist ein Big mit interessantem Skillset und einem sicheren Dreier. Und wie wir wissen, haben die USA nicht mehr so viel Auswahl auf den großen Positionen wie noch vor einigen Jahren oder Dekaden.