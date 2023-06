NBA News: Los Angeles Lakers wollen Dennis Schröder über den Sommer halten

Dennis Schröder ist in diesem Sommer erneut Free Agent. Medienberichten zufolge wollen die Los Angeles Lakers den deutschen Nationalspieler aber halten.

Das berichtet Jovan Buha von The Athletic. In einem Mailbag schrieb der Beatwriter der Lakers, dass GM Rob Pelinka den Deutschen auch gerne in der kommenden Saison behalten würde. Finanziell könnte es jedoch schwierig werden, da Schröder 2022/23 nur mit einem Deal zum Minimum über 2,6 Millionen Dollar auflief.

Somit können die Lakers Schröder für die kommende Saison nur ein Gehalt von rund 3,8 Millionen Dollar anbieten, es sei denn, sie verwenden eine ihrer Exceptions für den Point Guard. Realistisch wäre hier die Taxpayer Midlevel Exception über rund 5 Millionen Dollar. Aus Sicht der Lakers wäre es allerdings besser, wenn man diese Exception für einen Free Agent verwendet, da vermutlich kein Capspace zur Verfügung steht, da auch andere eigene Free Agents wie Austin Reaves, Rui Hachimura und womöglich D'Angelo Russell bezahlt werden möchten.

Auch Schröder selbst ist offen für ein weiteres Engagement, wie er direkt nach dem Playoff-Aus bestätigte. Nachdem sein erster Aufenthalt bei den Lakers in der Saison 2020/21 glücklos verlief, stand die Spielzeit unter dem Motto der Wiedergutmachung. "Ich wolte hier einige Dinge richtig stellen", meinte Schröder. "Wir hatten eine tolle Saison. Zeitweise waren unsere Chancen auf die Playoffs bei 0,3 Prozent. (...) Wir haben Memphis und Golden State geschlagen und Denver war ein richtig gutes Team", fasste es der Guard zusammen.

"Wir haben alles gegeben, ich habe alles gegeben. Unter dem Strich war es eine sehr gute Saison", befand der Braunschweiger. Die Lakers gingen als 7-Seed in die Playoffs und wurden erst in den Conference Finals per Sweep von den Nuggets gestoppt. In der Postseason absolvierte Schröder alle 16 Partien, davon startete er dreimal. In durchschnittlich 26 Minuten legte der DBB-Kapitän dabei 7,4 Punkte und 2,9 Assists im Schnitt auf.

