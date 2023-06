NBA Finals, Noten zu Heat vs. Nuggets, Spiel 3: Nikola Jokic und Jamal Murray schreiben Geschichte - Ein Duracell-Hase überrascht

Nikola Jokic und Jamal Murray haben beim Sieg der Denver Nuggets in Spiel 3 der NBA Finals gegen die Miami Heat Geschichte geschrieben, dazu überrascht ein Bankspieler der Nuggets. Die Einzelkritiken zu Spiel 3.

Max Strus: Begann mit 4 Assists innerhalb der ersten Minuten richtig gut, einmal packte der Guard sogar einen Crosscourt-Pass in die Ecke aus. Danach kaum noch zu sehen, auch der Wurf war wieder weg (3, 1/7 FG). Hinten solide, mehr aber auch nicht. Note: 3,5.

Gabe Vincent: Hatte in der ersten Halbzeit mit einigen zweifelhaften Foulpfiffen Pech, das nahm dem Nigerianer scheinbar den Rhythmus. Nur 7 Punkte (2/10 FG), dazu kein einziger Assist. Es war nicht das Spiel des Guards. Note: 4,5.

Kevin Love: Traf in seinen 16 Minuten zwei Dreier und zog ein Offensiv-Foul, das war es aber auch schon. Im Eins-gegen-Eins gegen Jokic ohne jegliche Gegenwehr, dazu hatte Love Probleme gegen die Athletik von Gordon. Note: 4.

Jimmy Butler: Attackierte deutlich mehr, hatte aber meist nur Erfolg, wenn sein Matchup nicht Aaron Gordon war. Denver sank weniger ab, sodass Butler nicht der Passgeber der ersten Spiele war. Ließ trotz 28 Punkten (11/24 FG) am Ring einiges liegen. Note: 3.

© getty

Miami Heat: Die Reservisten

Kyle Lowry: Verwandelte in fast 30 Minuten drei Dreier, spielte 5 Assists und forcierte 2 Turnover. Für den Oldie ist das völlig in Ordnung, das Ruder rumreißen konnte aber auch er nicht. Dennoch: Von den Rollenspielern machte er seine Sache noch am besten. Note: 3.

Duncan Robinson: Die zwei Dreier kurz vor Schluss schönen die Statline von Robinson noch etwas, zuvor war der Shooter eigentlich kein Faktor. So waren es dann doch 9 Zähler (3/6 3P) in 14 Minuten. Note: 3,5.