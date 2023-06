NBA Finals, Noten zu Heat vs. Nuggets, Spiel 4: Diesen Schuh muss sich Heat-Coach Erik Spoelstra anziehen

Die Denver Nuggets haben auch Spiel 4 für sich entschieden und führen in der Serie nun mit 3-1. Zwei Akteure stechen heraus, während auf Seiten der Heat Coach Erik Spoelstra zu spät reagiert. Die Einzelkritiken zum Spiel.

Max Strus: Es gibt genügend Argumente, dass Heat-Coach Erik Spoelstra zu lange an ihm festhielt. Vorne fielen die Dreier erneut nicht und hinten fiel Strus vor allem durch einige Nickerchen auf, welche Porter Jr. immer wieder zu Cuts nutzte. Hin und wieder mit solider Help Defense gegen Jokic, das war es aber auch schon. Note: 5.

Gabe Vincent: Wieder geriet Vincent in Foulprobleme, erneut wollte sein Wurf (2 PTS, 1/6 FG) nicht fallen. Sein Plus-Minus von -21 in 19 Minuten war das schlechteste im gesamten Team, wobei auch gesagt werden muss, dass er zumindest defensiv einige Lichtblicke hatte. Dennoch war es viel zu wenig. Note: 5.

Kevin Love: Drei verwandelte Dreier, 12 Punkte und ein gezogenes Offensiv-Foul - mehr kann man von Love eigentlich nicht erwarten. An ihm lag es nicht, dass Miami nicht genügend scoren konnte. Note: 3.

Jimmy Butler: Jagte Mismatches, häufig allerdings mit mäßigem Erfolg. Hatte zum Ende des ersten Viertels und in den ersten Minuten des Schlussabschnitts gute Phasen, wirklich übernehmen konnte er das Spiel aber erneut nicht. Gerade in Spiel 4 hätte man Playoff-Jimmy erwarten können, doch daraus wurde erneut nichts, auch wenn 25-7-7 ordentlich aussehen. Note: 3,5.

Bam Adebayo: Bei ihm wechseln sich weiter Licht und Schatten ab. Teils gute Defense gegen Jokic, ein Highlight-Block in Transition, mehrere entschlossene Drives. Allerdings gab es auch erzwungene Attacken, vor allem als er Jokic das sechste Foul anhängen wollte. Dazu konnte er die Minuten ohne Jokic einfach nicht nutzen. Sinnbildlich ein Post gegen Caldwell-Pope, was nicht zum Erfolg führte. 7 Turnover sind natürlich auch viel zu viele. Note: 3.

Duncan Robinson: Er hätte viel früher für Strus kommen müssen, diesen Schuh wird sich Spoelstra anziehen müssen. Sein Drive Game ist enorm verbessert in diesen Playoffs, dazu traf er wieder zwei Dreier in 25 Minuten. Allerdings wurde er auch defensiv attackiert, vor allem von Bruce Brown im vierten Viertel. Note: 3.

Kyle Lowry: Das beste Lowry-Spiel der Serie. Vor allem in der ersten Halbzeit mit vielen cleveren Aktionen, die Miami leichte Punkte brachten. Auch nach dem Wechsel einer der Besten, weil er das Spiel schnell machte und seine Mitspieler einband. 13 Punkte und 7 Assists waren es schließlich für den Spielmacher. Note: 2.

Denver Nuggets: Starting Five

Jamal Murray: Miami wollte den Guard nicht zur Entfaltung kommen lassen, entsprechend hoch war der Druck. Dass Murray ohne Ballverlust blieb und 12 Assists auflegte, ist aller Ehren wert. Im dritten Viertel aber mit einer ganz schwachen Phase, als er schlechte Würfe nahm und in Transition falsche Entscheidungen traf. Er machte es in den Minuten ohne Jokic wieder gut, als er das Spiel an sich riss und gekonnt seine Mitspieler einsetzte. Note: 2.

Kentavious Caldwell-Pope: Lange nicht zu sehen, doch im vierten Viertel machte KCP einige Big Plays. Stoppte sowohl Butler als auch Adebayo, als Miami Oberwasser bekam und war schließlich auch für den Dagger knapp zwei Minuten vor dem Ende verantwortlich - sein zweiter Dreier des Abends. Note: 2.