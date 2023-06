NBA Finals - Denver Nuggets schlagen sich in Spiel 2 gegen Miami Heat selbst: Nikola Jokic als Scorer ist nicht das Problem

Die Denver Nuggets haben in Spiel 2 der NBA Finals gegen die Miami Heat ihre erste Heimniederlage in den Playoffs kassiert. Bei der 108:111-Pleite kristallisiert sich heraus: Nikola Jokic als Scorer ist nicht das Problem.

Malone hatte Recht: Miami ließ in Spiel 2 nicht mehr so viele Chancen liegen.

Nuggets-Coach Michael Malone hatte eine Vorahnung. "Sie haben 16 offene Dreier bekommen, das ist ein Problem - und wenn ihr denkt, dass Max Strus und Duncan Robinson wieder so schlecht treffen, dann liegt ihr falsch", zitierte der Coach bei einer PK am Vortag seine Ansprache an die Mannschaft.

Viel wurde in den vergangenen Jahren daraus gemacht, ob man mit Nikola Jokic als Ringbeschützer überleben könne, doch dies war in dieser Nacht gar nicht das Thema. Perimeter-Spieler wie Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr. oder auch Jamal Murray blieben zu häufig in Blöcken hängen, switchten zu spät oder schickten zu viel Hilfe, sodass immer wieder ein Heat-Spieler offen stand.

Im Gegenteil: Die Heat trafen fast 50 Prozent von Downtown (17/35), Rollenspieler wie Strus, Robinson oder auch Gabe Vincent trafen einen offenen Dreier nach dem anderen. Versuche, die vor allem die ersten beiden zum Auftakt noch liegen gelassen hatten. Die Nuggets verloren die Partie nicht, weil sie zu wenig scorten, sondern weil sie in der Defense einen Rückfall in längst vergessene Zeiten erlitten.

© getty

Nuggets: Coach Malone wird deutlich

So spielte es auch keine Rolle, dass Miami gerade einmal zehn Würfe in der Restricted Area nahm. Die Heat taten das, was sie schon die komplette Postseason machen: Sie bezwingen ihre Gegner durch teils aberwitziges Shooting und setzen darauf, dass der Gegner mehr Fehler macht als sie selbst. So war das auch in Spiel 2 wieder, was Malone auf die Palme brachte.

"Sie haben uns den Schneid abgekauft und wir haben für jeden einzelnen Fehler bezahlt", ärgerte sich der Coach. "In Spiel 1 hatten wir noch Glück, aber diesmal haben sie ihre Dreier reingemacht. Wir haben nicht kommuniziert, wir haben unseren Game Plan nicht umgesetzt. Uns hat die Disziplin gefehlt, die es braucht, um in den NBA Finals zu bestehen."

Am besten machten es noch die Reservisten in der ersten Halbzeit, als Denver mit Aaron Gordon und Jeff Green im Frontcourt alles switchte und Miami nicht zur Entfaltung kommen ließ. Es entstanden zahlreiche Transition-Möglichkeiten, welche die Nuggets zu einem 21:6-Lauf nutzte und so die höchste Führung des Abends erspielten (+15).

Jene Unit wurde nach der Pause dann aber zerpflückt, weil Robinson (bis dahin 0 Punkte) plötzlich ein Big Play nach dem anderen lieferte. Gerade Murray sah hier defensiv einige Male nicht gut aus, neben KCP und Porter Jr. dürfte auch der Kanadier sich von den überraschend harschen Worten von Malone angesprochen gefühlt haben. "Wir hatten heute Jungs auf dem Feld, die sich selbst bemitleidet haben, weil sie ihre Würfe nicht getroffen haben oder weil sie dachten, dass sie jederzeit den Schalter umlegen können", so die deutliche Ansage von Malone.