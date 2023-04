NBA: Overtime-Drama in Atlanta - Kyrie Irving wird für Dallas Mavericks zum tragischen Helden

Die Dallas Mavericks haben nach hartem Kampf bei den Atlanta Hawks mit 130:132 nach Verlängerung verloren. Kyrie Irving machte dabei ein überragendes Spiel, wurde letztlich aber doch zum tragischen Helden.

Atlanta Hawks (39-39) - Dallas Mavericks (37-42) 132:130 OT (BOXSCORE)

Trae Young verwandelte 1,8 Sekunden vor dem Schluss die entscheidenden Freiwürfe, nachdem Kyrie Irving völlig unnötig nach dem Ball griff, als die Hawks kaum noch eine Chance hatten, einen Wurf loszuwerden. Es war das passende Ende einer vogelwilden Partie, ein letzter Dreier von Luka Doncic verfehlte sein Ziel.

Die Mavs unterlagen letztlich nach hartem Kampf in einem Back-to-Back, hätten die Partie aber auch an der Freiwurflinie in Regulation entscheiden können. JaVale McGee vergab jedoch gleich seinen ersten Freiwurf, behielt aber immerhin danach die Nerven. Zuvor war es vor allem Irving (41, 16/27), der Dallas lange Zeit im Spiel gehalten hatte. Doncic (22, 8/21, 7 Assists) wirkte dagegen müde und konnte in der Schlussphase kaum noch Akzente setzen. Einen großen Anteil am Comeback nach 15-Punkte-Rückstand hatten vor allem Christian Wood (18, 11 Rebounds) und McGee (11), der die letzten 23 Minuten durchspielte. Maxi Kleber wurde dagegen in der zweiten Halbzeit nicht mehr eingesetzt. Der Würzburger kam auf 2 Zähler in 7:30 Minuten.

Bester Akteur der Hawks war Dejounte Murray (25, 11/21), während Young (24, 8/24, 12 Assists) Höhen und Tiefen hatte. Auf Dallas warten nun noch drei Heimspiele, diese müssen gewonnen werden, wenn das Play-In noch erreicht werden soll. Durch die gleichzeitige Pleite der Thunder besteht immerhin noch eine Restchance.

Zu Beginn wollte für Dallas von draußen überhaupt nichts laufen, dafür scorte vor allem Irving durch jede Menge schwere Versuche. Der Guard stand schon zur Pause bei 20 Punkten, allerdings waren die Hawks aus der Distanz brandheiß. Bogdan Bogdanovic lief zum Ende des ersten Viertels heiß und besorgte den Gastgebern eine 37:29-Führung nach den ersten zwölf Minuten.

Dallas bekam in der Zone weiterhin fast alles, Josh Green hatte nun gute Minuten und auch Doncic traf nun einige Dreier, um die Partie wieder offener zu gestalten. Doch wie schon im ersten Viertel beendeten die Gäste den Abschnitt suboptimal und kassierten einen späten 0:7-Lauf. Mit einem Doncic-Stepback war der Rückstand zur Pause aber noch erträglich (66:70).

JaVale McGee wird beinahe zum Retter der Mavs

Das Problem blieb aber die Defense. Dallas generierte einfach keine Stops, durch sieben verwandelte Würfe am Stück erspielten sich die Hawks nach einem Dreier von Saddiq Bey die höchste Führung des Abends (91:76). Kidd entstaubte wie schon in Indiana JaVale McGee und prompt war man durch einen 11:1-Lauf wieder in der Partie. Einige Offensiv-Rebounds retteten die Hawks in dieser Phase, doch die Gäste waren vor dem Schlussabschnitt plötzlich wieder da (94:91 Atlanta).

Die Mavs blieben dran, erzwangen auch Fehlwürfe, aber die Arbeit am Brett war teilweise katastrophal (Atlanta hatte 16 OREBs). McGee blieb auf dem Feld und gab Dallas aber wichtige Präsenz unter den Körben. Irving verkürzte 2:30 Minuten vor dem Ende wieder auf -2, doch Murray hatte aus der Mitteldistanz mal wieder eine Antwort. Es war aber nun die Irving-Show, ein entschlossener Drive, ein Pullup - 37 Sekunden vor Schluss war alles auf Null gestellt.

Doch es war die alte Leier. Wieder wurde gut gearbeitet und ein Fehlwurf erzwungen, doch der Tip-In war bei Bey. Aber Dallas schaffte es irgendwie in die Verlängerung. Wood zog ein Foul, ließ aber den zweiten Versuch liegen. Dallas behielt aber den Ball und nach einem Lob-Einwurf von Doncic wurde McGee deutlich gefoult und schickte die Partie mit einem verwandelten Freiwurf in die OT.

Dort war es ein Abnutzungskampf. Beide Teams waren müde, der Großteil der Würfe war zu kurz. Einen Alley-Oop Dunk von Capela konterte mal wieder Irving zum erneuten Ausgleich bei noch 26 Sekunden, doch sein riskantes Greifen nach dem Ball (man muss es nicht pfeifen) hatte für Dallas letztlich gravierende Folgen.

