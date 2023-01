NBA News: LeBron James setzt Management der Los Angeles Lakers erneut öffentlich unter Druck

Die Los Angeles Lakers sind nach fünf Siegen in Folge wieder voll im Geschäft im Kampf um die Playoffs. LeBron James scheint das nicht zu genügen, der Superstar der Lakers übte erneut indirekt Druck auf das Management aus, dass das Team verbessert werden soll.

Schon nach Weihnachten hatte James angedeutet, dass er es begrüßen würde, wenn die Lakers nach Upgrades für ihr Team suchen würden. Nach dem Sieg in Sacramento verlieh James dem im Gespräch mit Sam Amick (The Athletic) Nachdruck, als LeBron noch einmal danach gefragt wurde.

"Ihr wisst Bescheid. Ich muss darüber gar nicht reden. Ihr wisst Bescheid", sagte James darauf vielsagend. "Es ist keine Raketenwissenschaft. Ihr wisst alle, was verdammt nochmal passieren sollte. Ich muss darüber nicht reden." Bisher ist aber noch nichts passiert. In der Theorie könnten die Lakers ihre First Rounder für 2027 und 2029 traden.

Berichten zufolge konnte sich das Front Office um GM Rob Pelinka dazu aber noch nicht durchringen. Dies soll nur eine Option sein, wenn die Lakers mit einem solchen Trade ihre Chancen auf einen weiteren Titel massiv steigern können.

Wie ein Trade aussehen könnte, bleibt unklar. Russell Westbrook (47 Millionen), Patrick Beverley (13 Mio.) und Kendrick Nunn (5,3 Mio.) deren Verträge alle auslaufen, sind die logischen Kandidaten, da die Lakers ansonsten nur Spieler mit Minimum-Verträgen haben, die nicht LeBron James oder Anthony Davis heißen.

Zuletzt gewannen die Lakers trotz des Davis-Ausfalls fünf Spiele in Folge und liegen mit einer Bilanz von 19-21 nur ein halbes Spiel hinter Platz zehn, der für das Play-In-Tournament berechtigen würde.