NBA News: LeBron James spricht über mögliches Karriereende und weitere Ziele

LeBron James wird am 30. Dezember 38 Jahre alt. Das Karriereende naht, doch der Superstar der Los Angeles Lakers will noch einmal angreifen. In der aktuellen Form mit den strauchelnden Lakers möchte James nicht abtreten.

"Ich bin ein Gewinner und will weiterhin Erfolg haben", sagte LeBron James nach der Niederlage der Los Angeles Lakers in Miami einen Tag vor seinem 38. Geburtstag. "Ich will weiterhin die Chance haben, um einen Titel mitzuspielen. Das war immer meine Leidenschaft und mein Ziel, seit ich als 18-jähriger Junge aus Akron, Ohio, in die NBA kam."

In der aktuellen Saison sieht es aber nicht so aus, als ob James mit den Lakers noch einmal ein echter Contender werden kann. Seit seiner Ankunft in Los Angeles 2018 gewannen die Lakers zwar 2020 die Championship in der Bubble, ansonsten erreichten die Lakers mit James aber nur ein einziges Mal die Playoffs und konnten keine weitere Serie für sich entscheiden.

Auch in dieser Spielzeit sieht es nicht gut aus. Anthony Davis fehlt weiterhin verletzt mit einer Blessur am Fuß, Los Angeles belegt mit einer Bilanz von 14-21 nur Rang 13 im Westen. Der Rückstand auf die Play-In-Plätze beträgt bereits 3,5 Partien.

So will James aber seine Karriere nicht beenden. "Ich weiß, was ich kann und was ich einem Team geben kann, wenn die Mischung stimmt", beteuerte der Forward. "Ich will meine Karriere so nicht beenden, wenn meine Mannschaft auf diesem Level spielt."

Wie lange LeBron noch spielen will, weiß er vermutlich selbst noch nicht. "Ich habe da keine Zahl. Solange der Kopf mitspielt, kann ich auf einem hohen Level spielen. Mein Körper wird nicht das Problem sein, weil wenn der Kopf mitmacht, dann werde ich mich entsprechend um meinen Körper kümmern und die nötige Arbeit reinstecken."

James' Vertrag in Los Angeles läuft noch bis 2025. Der King hatte im Sommer vorzeitig um 2 Jahre und 97 Millionen Dollar verlängert. In seiner 20. Saison legt James im Schnitt 27,8 Punkte, 8,1 Rebounds sowie 6,6 Assists bei Quoten von 49,8 Prozent aus dem Feld und 29,7 Prozent von der Dreierlinie auf.

Los Angeles Lakers: Die Bilanzen seit der Ankunft von LeBron James