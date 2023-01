NBA: 2OT-Drama! Dallas Mavericks würgen sich zum Sieg bei den Los Angeles Lakers

Die Dallas Mavericks haben bei den Los Angeles Lakers eine frühe 19-Punkte-Führung verspielt und am Ende dennoch gewonnen. Nach zweifacher Verlängerung stand am Ende ein hart erarbeitetes 119:115 für die Gäste.

Los Angeles Lakers (19-23) - Dallas Mavericks (24-19) 115:119 OT (BOXSCORE)

Luka Doncic glänzte dabei erneut mit einem Triple-Double (35 Punkte, 14/28 FG, 14 Rebounds, 13 Assists) und traf zwei rettende Stepback-Dreier in der Schlussphase, dennoch hatte der Slowene in der zweiten Hälfte überwiegend einen schweren Stand. Dafür bekam er Unterstützung in Person von Christian Wood (24, 10/17, 14 Rebounds, 6 Assists, 5 Blocks) und Tim Hardaway Jr. (22), in den beiden Verlängerungen war zudem auch Spencer Dinwiddie zur Stelle (17).

Bei den Lakers stimmte der Wille, aber nicht die Quoten. Das galt auch für LeBron James, der auf 24 Punkte, 16 Rebounds und 9 Assists kam, aber wenig traf (9/28 FG, 0/7 3FG). Punktbester Laker war Russell Westbrook (28, 10/23 FG), Dennis Schröder traf zwar einen wichtigen Wurf in der Crunchtime, haderte sonst allerdings auch mit seinem Wurf (7 Punkte, 3/13, 6 Assists).

Die Mavericks ließen wieder eine sehr offensiv ausgerichtete Starting Five beginnen (Doncic, Dinwiddie, Hardaway, Bullock, Wood) und legten offensiv los wie die Feuerwehr. Gerade Doncic konnte schalten und walten und fand gegen viele Blitzes der Lakers immer wieder die richtige Antwort, sodass Dallas im ersten Viertel mit bis zu 19 Punkten in Führung ging.

Die Lakers, bei denen Rookie Max Christie wie gegen Denver starten durfte (neben James, Schröder, Toscano-Anderson und Bryant), wachten jedoch auf, was sie insbesondere ihrer Bank um den starken Westbrook zu verdanken hatten. Russ gab mit seiner Energie den Ton an und erzielte bis zur Pause 15 Punkte. Schröder verkürzte zwischenzeitlich auf 4, dann waren die Mavs jedoch wieder am Drücker, weil Doncic kurz vor der Pause wieder aufdrehte. Es ging mit 59:48 Mavs in die Kabinen.

Nach dem Pausentee schafften die Mavs es nicht mehr wie im Startviertel, sich abzusetzen. Aufgrund eines stärker werdenden LeBrons und etwas mehr offensiven Problemen der Mavs schafften es die Lakers im dritten Viertel, den Abstand zu verkürzen, ehe es im Schlussviertel sogar zur Führung reichte. Westbrook glich die Partie per Jumper über Frank Ntilikina aus (inklusive "rock the baby"), danach traf Nunn einen Freiwurf zum 87:86, als noch acht Minuten zu spielen waren - es war zu diesem Zeitpunkt ein 24:9-Lauf der Lakers.

Mavericks würgen sich zum Sieg in Double Overtime

Bei den Mavs wehrte sich vor allem Wood. Doncic hatte Probleme, da die Lakers den Ball nun immer wieder von ihm weg forcierten. Mitte des dritten Viertels scorte Doncic zuletzt aus dem Feld, in der Folge mussten andere übernehmen - und die Mavs leisteten sich uncharakteristische Ballverluste, 19 an der Zahl. 1:31 vor dem Ende war es Schröder, der per Drive wieder auf +2 für die Lakers stellte.

Wood traf auf der Gegenseite nur einen Freiwurf, dann ließen beide Teams mehrere Möglichkeiten liegen. Bei noch 11,8 Sekunden auf der Uhr wurde Westbrook gefoult und traf beide Freiwürfe. Diesmal wurde Doncic interessanterweise nicht gedoppelt, ließ sich nicht lange bitten, ging ins Eins-gegen-Eins gegen Schröder und versenkte einen Stepback-Dreier zum Ausgleich. 6 Sekunden verblieben, James suchte Brown Jr., dessen Wurf von Hardaway (wohl mit etwas Kontakt) geblockt wurde. Es ging in die Overtime.

Es blieb hier ein Auf und Ab. Westbrook kassierte ein Flagrant-Foul nach Schubser gegen Doncic, der jedoch beide Freiwürfe liegen ließ. Dinwiddie stopfte dafür spektakulär, aber Wenyen Gabriel brachte die Lakers per And-1 in Führung. James stellte auf +3, dann war es wieder Doncic, der mit einem Stepback-Dreier ausglich. Die Lakers hatten die letzte Possession - doch James wurde beim Drive von Wood abgeräumt. Double OT!

Hier behielt Dallas dann doch die Oberhand. Dinwiddie erzielte allein 6 Punkte in der zweiten Overtime, Wood kämpfte unermüdlich und verzeichnete unter anderem 2 Blocks sowie einen Tip-In. 11,7 Sekunden vor dem Ende traf Hardaway zumindest einen Freiwurf für die +4-Führung. LeBron ließ noch eine Möglichkeit liegen, dann war das Spiel endgültig entschieden.