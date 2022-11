NBA News: Wurde Mavs-Guard Spencer Dinwiddie von einem Referee beleidigt?

Spencer Dinwiddie hat nach dem Sieg der Dallas Mavericks über die Toronto Raptors (111:110) Referee Tony Brothers beschuldigt, dass dieser ihn während des Spiels beleidigt habe. Dies geschah wohl, nachdem Brothers gegen ihn ein technisches Foul verhängt hatte.

Demnach soll Brothers ihn einen "Bi*ch-ass motherfu**er" genannt haben. "Ich möchte mich zunächst bei Tony Brothers entschuldigen, weil ich ihn anscheinend wütend gemacht habe", sagte Dinwiddie auf seiner Pressekonferenz nach dem Spiel. Kurz vor der Pause hatte Brothers ein Transition Take Foul gegen Dinwiddie gepfiffen, mit dem der Mavs-Guard so nicht einverstanden war.

In der Folge klatschte Dinwiddie mehrfach in die Hände, nach eigener Aussage in Richtung seiner Mitspieler, was Brothers jedoch anders sah. "Er dachte, dass es respektlos sei. Wenn man aber die Spiele sich anschaut, und ich weiß, dass auch Refs das machen sollen, sieht man, dass ich klatsche, um die Aufmerksamkeit meiner Mitspieler zu erhalten. Das war nichts Persönliches", beteuerte Dinwiddie.

"Ich hätte nun nicht nur gerne mein Geld zurück, sondern möchte auch nicht vor meinen Mitspielern so genannt werden", bezog sich der Guard noch einmal auf die angebliche Beleidigung von Brothers.

Brothers selbst sprach nach der Partie nicht mit den Medien, weil Schiedsrichter gemäß der NBA nur Stellung zu Entscheidungen während des Spiels beziehen sollen. Dinwiddie selbst wurde erst durch die Mitspieler auf die Beschimpfung von Brothers aufmerksam.

Mavs-Coach Jason Kidd gab sich zurückhaltender: "Ich werde mit Spencer reden müssen. Tony ist schon lange dabei, ist beliebt und einer der Besten, die wir in der Liga haben. Wir werden uns das anschauen und herausfinden, was genau passiert ist."