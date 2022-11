NBA, Victor Wembanyama: Alle News und Infos zum Supertalent im Blog

Victor Wembanyama hält die NBA in Atem, obwohl er erst im Juni gedraftet werden kann - das französische Supertalent gilt als das vielleicht beste Prospect seit LeBron James. Wir sammeln von jetzt an alle News und Infos zum künftigen Nr.1-Pick in diesem Blog!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Wembanyama antwortet Shaq: "Ich bin bereit"

12. November: Vor wenigen Tagen stellte Center-Legende Shaquille O'Neal in Frage, ob Wembanyama in der NBA körperlich mithalten könne. "Ich habe noch nicht gesehen, dass ihn jemand unter Druck gesetzt hat. Ich habe viel Offense gesehen. Aber wenn man gegen so einen großen Spieler spielt, muss man ihn physisch angehen. Der echte Test kommt, wenn Zion oder Joker gegen ihn spielen", sagte Shaq bei House of Bounce. Wembanyama hat nun gegenüber BasketNews auf die Frage geantwortet, ob er körperlich noch weit weg von der NBA sei: "Überhaupt nicht. Ich habe wahrscheinlich die härtesten Gegenspieler auf der Welt für einen Spieler meines Alters. Ich weiß, dass ich bereit bin", sagte Wembanyama. Wie viel er derzeit wiege, wollte er indes nicht verraten. "Ich konzentriere mich darauf, durch Kontakt zu spielen und 30-35 auf dem Court zu stehen. Mich interessiert nicht die Zahl, sondern die Resultate auf dem Court."

Victor Wembanyama: Seine Statistiken in Frankreich

Spiele Minuten Punkte FG% 3FG% Rebounds Blocks Assists Turnover 7 30,9 21,3 50,5 33,3 8,9 2,9 2,7 2,4

12. November: Gegenüber L'Équipe merkte Wembanyama an, dass er ungern mit anderen Spielern verglichen werde, weil er seinen "eigenen Charakter" als Basketballspieler entwickeln wolle. Idole habe er aber trotzdem, namentlich Kevin Durant oder Giannis Antetokounmpo: "Ich versuche, einige Dinge von ihnen zu stehlen und sie in Spielen anzuwenden", sagte der 19-Jährige. Zudem sei er ein "absoluter Fan von Kobe Bryant. Ich denke seit seinem Tod fast jeden Tag an ihn. Sein Verschwinden hat mich geschockt. Ich bewundere seinen Spirit, sein Arbeitsethos, seine Philosophie ... ich versuche jeden Tag, seinem Beispiel zu folgen und meine Grenzen auszutesten. Wenn ich leide oder Zweifel habe, frage ich mich oft, was Kobe getan hätte. Dann weiß ich, dass ich mehr tun würde", so Wembanyama.

Frankreich: Wembanyama beeindruckt bei Debüt

12. November: Im WM-Qualifikationsspiel in Litauen (90:65) kam der 2,21 Meter große Center in 24 Minuten auf 20 Punkte und 9 Rebounds bei seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft Frankreichs. Nationaltrainer Vincent Collet hatte den Ausnahmespieler direkt in die Startformation gestellt. "Ich war überhaupt nicht nervös, nur auf die bestmögliche Art und Weise aufgeregt", sagte Wembanyama nach seiner Premiere: "Ich war wirklich hungrig darauf, diesen Sieg zu holen. Wir hatten alle viel Spaß da draußen." Collet lobte sein Juwel: "Er hat nicht versucht, etwas Besonderes zu zeigen, er war einfach er selbst und das reicht aus, um das Spiel zu dominieren." Frankreich und Litauen führen die Gruppe K mit 7:2-Siegen an.

