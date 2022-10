NBA: Dallas Mavericks holen ersten Saisonsieg - irre Show von Luka Doncic bringt Mavs auf Kurs

Der erste Saisonsieg der Dallas Mavericks ist in trockenen Tüchern! Luka Doncic zaubert eine tolle Show aufs Parkett und bringt die Mavs gegen die Memphis Grizzlies früh auf Kurs. Dieses Mal verhindert Dallas einen Einbruch und holt sich einen verdienten 137:96-Blowout-Sieg.

Dallas Mavericks (1-1) - Memphis Grizzlies (2-1) 137:96 (BOXSCORE)

Doncic machte von der ersten Sekunde an klar, wer im American Airlines Center der Herr im Haus ist. Das erste Viertel war eine einzige Doncic-Show, die den Mavs schon früh eine komfortable Führung einbrachte. Letztlich stand der Slowene nur 30 Minuten auf dem Court, in denen er mit 32 Punkten (12/23 FG, 4/9 Dreier), 10 Assists, 7 Rebounds sowie je 2 Blocks und Steals begeisterte.

Die Grizzlies fanden einerseits kein Mittel, um Doncic irgendwie in den Griff zu bekommen. Andererseits war im zweiten Teil des Back-to-Backs auch offensiv etwas die Luft raus. Auch Ja Morant schaffte es nicht, nach seiner 49-Punkte-Explosion am Vorabend mit Doncic mitzuhalten. Dennoch war er mit 20 Zählern und 4 Assists noch bester Grizzlies-Scorer. Ansonsten knackten nur noch Desmond Bane (14) und Tyus Jones (10 und 5 Assists) die Double-Digits, Garbage Time ausgenommen.

Doncic durfte sich derweil über gelungene Unterstützung von Christian Wood freuen, der 25 Punkte und 12 Rebounds von der Bank auflegte. Nach Angaben des Teams ist er der erste Spieler der Franchise-Geschichte, der in seinen ersten beiden Spielen im Mavs-Trikot jeweils mindestens 25 Zähler erzielt. Der 41-Punkte-Sieg war zudem der höchste der Mavs gegen Memphis aller Zeiten. Spencer Dinwidie (15) und Tim Hardaway Jr. (16) zeigten ebenfalls gute Leistungen, Maxi Kleber kam auf 9 Punkte (2/3 Dreier), 8 Rebounds und 2 Steals.

Die Anfangsminuten - beide Teams starteten mit ihren gewohnten Starting Fives - standen ganz im Zeichen des Privatduells Doncic vs. Morant. Die ersten vier Grizzlies-Punkte gingen, teils dank gewohnt wilder Attacken, auf das Konto ihres Star-Guards. Doncic antwortete mit den ersten 9 Mavs-Zählern in Eigenregie.

Dallas Mavericks lassen nichts mehr anbrennen - Blowout-Sieg!

Und der Slowene hörte nicht auf. Doncic gelang so gut wie alles, egal ob einbeinige Fadeaways oder eiskalte Pullup-Dreier - das erste Viertel war die Luka-Show! Auch das Ball-Movement passte, Memphis dagegen startete kalt von Downtown. Die Mavs gewannen den Abschnitt mit 39:17, allein Doncic war für 21 Zähler (und 3 Assists) verantwortlich. Es war wohl eins der besten Viertel in der NBA-Karriere des 23-Jährigen überhaupt, nur für den eigenen Punkterekord (28) reichte es nicht.

Dabei soll nicht unter den Tisch fallen, dass Dallas auch defensiv seine Sache richtig gut machte, die Grizzlies wirkten im zweiten Teil ihres Back-to-Backs dagegen etwas müde. Das bestraften die Hausherren gnadenlos, Kleber erhöhte im zweiten Viertel von Downtown auf +25. Wirklich erholen konnte sich Memphis bis zur Halbzeitpause nicht, die Quoten blieben im Keller. Die Mavs trafen derweil einfach weiter (64:36).

Die Mavs hatten offenbar nicht vor, in Halbzeit zwei einen erneuten Einbruch wie beim Saisonauftakt gegen Phoenix zuzulassen. Die Defense blieb aufmerksam, der Einsatz stimmte trotz des komfortablen Vorsprungs, beispielsweise als Dorian Finney-Smith einen von Wood vergebenen Freiwurf gegen drei Grizzlies irgendwie noch in den Korb bugsierte. Wenig später besorgte Wood per Dunk die bis dato höchste Mavs-Führung des Abends (+31), passenderweise endete der dritte Durchgang auch noch mit einem Buzzerbeater von Hardaway Jr. zum 99:71.

Die Partie war damit praktisch entschieden. Doncic durfte sich im kompletten vierten Viertel ausruhen, fast der komplette letzte Durchgang verkam zur ausgedehnten Garbage Time. Rookie Jaden Hardy blieb als einziger Mavs-Akteur ohne Punkte (0/3 FG). In der Nacht auf Mittwoch geht es für Dallas gegen die Pelicans weiter, Memphis trifft in der Nacht auf Dienstag auf die Nets.