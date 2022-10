NBA: Noch ohne Heimsieg - L.A. Clippers chancenlos gegen New Orleans Pelicans um Zion Williamson

Die LA Clippers warten in der neuen NBA-Saison weiterhin auf ihren ersten Heimsieg. Gegen die New Orleans Pelicans setzte es eine am Ende deutliche 91:112-Pleite.

L.A. Clippers (2-4) - New Orleans Pelicans (4-2) 91:112 (BOXSCORE)

Angeführt von Guard C.J. McCollum (22 Punkte, 4/8 3FG) gewannen die Pels schon ihr drittes Auswärtsspiel - und das, obwohl mit Herb Jones (Knie) und Brandon Ingram (Gehirnerschütterung) zwei Starter weiterhin fehlten. Dafür kehrte Zion Williamson nach zwei Spielen Pause zurück und zeigte direkt ein starkes All-Around-Game (21 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists). Die Clippers hatten keine Antworten auf den früheren Top-Pick, Williamson zeigte tolle Drives und fand aus dem Post auch immer die offenen Mitspieler.

Die Clippers mussten ihrerseits auf Superstar Kawhi Leonard verzichten - und Paul George konnte diese Lücke nicht einmal ansatzweise füllen: Mit 14 Punkten bei schwachen 5/19 aus dem Feld hatte er den Pels wenig entgegenzusetzen. Topscorer der Clippers war Forward Norman Powell mit 18 Punkten von der Bank.

Dabei hatte für die Hausherren eigentlich alles gut angefangen: Nach dem ersten Viertel führten sie mit 25:18 und waren zwischenzeitlich mit 11 Punkten vorn, ehe die Gäste mit einem 17:9-Zwischenspurt vor der Pause auf 52:52 stellten. Zum Ende des dritten Viertels setzte sich New Orleans dann ab, bevor ein dominantes Schlussviertel (34:24) für den am Ende deutlichen Sieg sorgte.

Dabei dominierten die Pels wie üblich in der Zone (56 Punkte), erwischten aber auch von Downtown mit 15/36 Dreiern einen Sahneabend. LA traf derweil nur knapp über 28 Prozent der eigenen Dreier und war auch an den Brettern (39:50) und bei den Turnovern (14:10) unterlegen.

Die Pelicans, deren fünf Starter allesamt zweistellig punkteten, treffen am Mittwoch auf die Los Angeles Lakers, während die Clippers am Montag in einem Back-to-Back daheim auf die Houston Rockets treffen.