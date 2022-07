NBA Free Agency: James Harden verlängert Vertrag bei den Philadelphia 76ers - und akzeptiert Gehaltskürzung

James Harden und die Philadelphia 76ers haben sich gut eine Woche nach dem Start der Free Agency offenbar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dabei wird der ehemalige MVP auf etwa 15 Millionen Dollar Gehalt verzichten.

Das berichtet Shams Charania (The Athletic). Harden hatte eine Spieleroption in Höhe von 47,4 Millionen Dollar für die kommende Saison abgelehnt und verzichtet nun auf eine Menge Geld, um den Sixers mehr Optionen in der Free Agency zu ermöglichen.

Nach Infos von Charania wird Harden kommende Saison etwa 32 Millionen Dollar verdienen, der neue Vertrag wird nur über zwei anstatt wie lange spekuliert über drei Jahre laufen. Zudem soll eine Spieleroption in dem Deal inkludiert sein, der 32-Jährige könnte im Sommer 2023 also erneut Free Agent werden. Insgesamt wird der neue Vertrag um die 66 bis 68 Millionen Dollar wert sein.

Hardens Intention hinter dem Gehaltsverzicht erklärt Charania so: Der einzige Fokus des zehnmaligen All-Stars sei der Gewinn einer Championship. Deshalb habe er auf die 15 Millionen Dollar verzichtet, damit die Sixers ihren Kader weiter verstärken können. So konnte Sixers-Boss Daryl Morey beispielsweise P.J. Tucker nach Philadelphia locken. Die enge Beziehung zu Sixers-Boss Morey habe dabei auch eine Rolle gespielt, dass beide Seiten ein tiefes Vertrauen aufbauen konnten.

Erst im Februar stieß Harden per Trade zu den Sixers, nachdem er einen Abgang aus Brooklyn forciert hatte. An seine ehemaligen MVP-Leistungen konnte er in der jüngeren Vergangenheit aber nicht mehr anknüpfen, immer wieder hatte er mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.

Die abgelaufene Saison beendete er mit 22,0 Punkten, 10,3 Assists und 7,7 Rebounds in 65 Einsätzen für die Sixers und die Nets bei Shooting-Splits von 41/33/88. Für Philadelphia war aber bereits in der zweiten Playoff-Runde in sechs Spielen gegen die Miami Heat Schluss, Harden hatte vor allem als Scorer Probleme. Wenn er fit ist, dann bilden er und Center Joel Embiid eines der gefährlichsten Pick'n'Roll-Duos der Liga.