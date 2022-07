NBA News: Damian Lillard erhält Vertragsverlängerung bei den Portland Trail Blazers für 2 Jahre und 122 Millionen Dollar

Zahltag für Damian Lillard! Der Franchise-Star der Portland Trail Blazers hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Team geeinigt, für das er bereits seit 2012 aufläuft. Lillard bleibt damit bis 2027 an das Team gebunden.

Das vermeldete zuerst Shams Charania (The Athletic), wurde kurze Zeit später aber von weiteren Medien bestätigt. Der 31 Jahre alte Point Guard wird seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre für 122 Millionen Dollar verlängern.

Damit erhält Lillard bis 2027 etwa 270 Millionen Dollar und steigt zu einem der Topverdiener aller Zeiten in der NBA auf. Bis zum Ende des neuen Arbeitspapiers wird er etwa 451 Millionen Dollar allein an Gehältern eingenommen haben.

Durch die vorzeitige Vertragsverlängerung wird Lillards Spieleroption für die Saison 2024/25 automatisch gezogen. Dann wird er 48,8 Mio. Dollar verdienen, durch den neuen Kontrakt folgt eine Gehaltserhöhung auf 58,5 Mio. Dollar im ersten Jahr der Verlängerung. Im zweiten Jahr könnte er 63,3 Mio. Dollar verdienen, laut Bobby Marks (ESPN) handelt es sich dabei um eine Spieleroption.

Lillard kam 2012 als 6. Pick im Draft in die Liga und blieb seither trotz häufiger Spekulationen den Blazers treu. Durch die Verlängerung gibt er ein erneutes Bekenntnis zur Franchise ab. 2019 führte er sein Team bis in die Western Conference Finals, doch ansonsten war bei insgesamt acht Trips in die Playoffs fünfmal in der ersten Runde Schluss.

Individuell hat der Point Guard derweil eine Menge Auszeichnungen abgeräumt, so wurde er unter anderem sechsmal ins All-Star Team gewählt, sechsmal in ein All-NBA Team und er ist Teil der NBA Top 75. Er hat die zweitmeisten Punkte in der Franchise-Historie der Blazers erzielt (17.510, nur Clyde Drexler hat mehr).

Über seine Karriere legte er 24,6 Punkte und 6,6 Assists im Schnitt auf, vergangene Saison kam er verletzungsbedingt allerdings nur in 29 Partien zum Einsatz (24,0 Punkte und 7,3 Assists bei Splits von 40/32/88). Für Lillard war es individuell das schwächste Jahr seit der Saison 2014/15.