NBA - Potenzieller Top-Pick Victor Wembanyama zieht Interesse der G-League Ignite auf sich

Victor Wembanyama gilt im kommenden Draft als der sichere erste Pick, noch ist aber offen, wo der Franzose in der kommenden Saison spielt.

Laut L'Equipe wird der 18-Jährige im Sommer das EuroLeague-Team ASVEL verlassen und hat dafür wohl seine Ausstiegsklausel bereits gezogen. Das Team von Ex-NBA-Star Tony Parker versucht dennoch weiter, den Center vom Bleiben zu überzeugen.

"Wir hoffen weiter auf ihn", sagte Parker gegenüber französischen Medien vor wenigen Tagen. "Wir wollen, dass er bleibt und wir sind gewillt, unser ganzes Team auf ihn auszurichten." Laut L'Equipe stehen die Interessenten für das Mega-Talent aber Schlange, die besten Chancen soll aber der EuroCup-Club Paris Basketball haben, die im Vorjahr aber nur Platz 15 in der französischen Liga belegten. Auch der Pariser Vorstadtklub Metropolitans 92 rechnet sich Chancen aus.

Ein anderes Szenario wäre ein sofortiger Wechsel in die USA. Dort könnte Wembanyama zum Beispiel in der G-League spielen. Das NBA-eigene Team G-League Ignite, für welches bereits die Lottery Picks Jalen Green, Jonathan Kuminga sowie Dyson Daniels spielten, haben sich laut dem Bericht bereits nach dem Franzosen erkundigt.

Wembanyama gilt als kommender Superstar und gesetzter Top-Pick im NBA Draft 2023. Der 2,20-Meter-Hüne absolvierte für ASVEL im Vorjahr 13 Spiele in der EuroLeague, in welchen in durchschnittlich 17,3 Minuten 6,5 Punkte, 3,8 Rebounds sowie 1,9 Blocks bei einer Quote von 34,8 Prozent aus dem Feld auflegte. Hier gibt es ein Porträt zum französischen Mega-Talent.

Victor Wembanyama: Seine Statistiken in der Saison 2021/22