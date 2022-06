NBA News: Los Angeles Lakers nehmen Söhne von Shaquille O’Neal und Scottie Pippen unter Vertrag

Die Los Angeles Lakers haben nach dem NBA Draft den Sohn von Shaquille O'Neal, Shareef O'Neal, und den Sohn von Scottie Pippen, Scotty Pippen Jr., unter Vertrag genommen. Das berichten mehrere Quellen übereinstimmend.

Demnach unterschreibt Shareef O'Neal einen Vertrag bei den Lakers für die Summer League, während Scotty Pippen Jr. sogar einen Two-Way-Vertrag unterschreibt.

Der 22-jährige O'Neal ist wie sein Vater ein Big Man, misst im Gegensatz zum Big Diesel aber nur 2,08 Meter. Es spielte vergangenen Saison bei LSU, legte aufgrund einer Fußverletzung aber nur 2,9 Punkte pro Spiel von der Bank kommend auf. Eigentlich startete er seine College-Karriere bei UCLA, 2018 musste er sich aber einer Operation am offenen Herzen unterziehen, wodurch er sein erstes Studienjahr verpasste.

Bereits vor dem Draft absolvierte O'Neal ein Workout bei den Lakers, ohne dass sein Vater davon wusste. "Ich werde nicht lügen, wir haben darüber nicht gesprochen. Er wollte, dass ich in der Schule bleibe, aber ich möchte auf mich selbst setzen. Wir sind beide erwachsen, wir werden das überstehen", sagte O'Neal.

Lakers: Pippen legte starkes Jahr bei Vanderbilt hin

Pippen Jr. spielte im vergangenen Jahr eine starke Saison für Vanderbilt und legte 20,4 Punkte und 4,5 Assists pro Spiel auf, womit er der beste Punktesammler in der Southeastern Conference (SEC) war. Er wurde zweimal ins All-SEC-Auswahl gewählt und führte sein Team zu einer Bilanz von 19-17, der besten seit der Saison 2015/16.

Im Gegensatz zu seinem Vater (2,03 Meter) ist Pippen Jr. mit 1,91 Meter relativ klein und spielt vornehmlich als Point Guard. Er meldete sich auch für den NBA Draft an, wurde aber erwartungsgemäß von keinem Team ausgewählt. Mit einem Two-Way-Vertrag ist er nun sowohl für die South Bay Lakers in der G-League als auch die Lakers in der NBA spielberechtigt.

Die Summer League macht wie gewohnt in Las Vegas halt, ab 7. Juli liefern die Teams dort elf Tage lang einen Vorgeschmack auf die neue Saison. Davor duellieren sich einige Teams auch schon bei den California Classic und Salt Lake City Summer Leagues, unter anderem auch die Lakers, die am 2. Juli um 23 Uhr deutscher Zeit gegen die Miami Heat eröffnen.