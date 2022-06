NBA Finals, News und Gerüchte - Celtics-Coach vor Duell mit Warriors: "Hängen noch keinen Banner auf"

Die Boston Celtics sind erstmals seit 2010 zurück in den NBA Finals, doch Coach Ime Udoka sieht darin noch keinen Grund zum Feiern. Boston sei noch nicht am Ziel angekommen. Als Favorit gelten derweil aber andere. Alle News und Gerüchte zu den Finals.

NBA Finals - Celtics: "Hängen noch keinen Banner auf"

Die Boston Celtics sind trotz des erfolgreichen Playoff-Runs bis in die NBA Finals noch nicht am Ziel angekommen, das hat Head Coach Ime Udoka auf seiner Pressekonferenz vor dem Auftakt der Serie gegen die Warriors in der Nacht auf Freitag (ab 3 Uhr live auf DAZN) erklärt. "Wir hängen noch keinen Banner auf", sagte er mit Blick auf den Gewinn der Eastern Conference.

"Es geht um etwas Größeres", führte Udoka weiter aus. "Es hat bei den Jungs ziemlich schnell Klick gemacht. Sie haben schon kurz nach Spiel 7 (gegen Miami, Anm. d.Red.) nur darüber geredet, was als nächstes kommt. Wir sind nicht wegen der Ost-Krone hier. Man genießt es ganz kurz und macht dann weiter mit der Aufgabe, die vor einem liegt."

Durch die längere Pause zwischen Eastern Conference Finals und NBA Finals haben die Kelten zumindest die Chance, sich etwas zu erholen. Robert Williams' Einsatzzeiten schwankten zuletzt aufgrund seiner Knieverletzung, aber "er fühlt sich gut", so Udoka. "Es wird ihm guttun, dass zwischen den Spielen ein paar Tage frei sind. Aber er wird wohl für die restlichen Playoffs 'Day-to-Day' sein."

Beim angeschlagenen Marcus Smart, der Spiel 1 und 4 der Heat-Serie aufgrund Problemen am Fuß verpasste, macht sich Udoka derweil keine Sorgen: "Die Schwellung ist noch da, aber die wird sich mit der Zeit auflösen. Er hat eine große Schmerztoleranz, er kann durch vieles einfach durchspielen. Das hat er auch in Spiel 7 getan."

© getty Jayson Tatum will nach dem Gewinn der Ost-Krone nun auch nach der NBA-Championship greifen.

NBA Finals: Zukunft von Celtics-Big Horford wohl geklärt

Die Celtics planen offenbar, das letzte Vertragsjahr von Al Horford für die Saison 2022/23 komplett zu garantieren. Sollte Boston die NBA Finals gewinnen, würden die 26,5 Millionen Dollar für kommende Saison automatisch garantiert werden.

Doch auch wenn die Celtics an Golden State scheitern sollte, will die Franchise den 35-Jährigen halten. Das berichtet Brian Robb von MassLive. Horford legte in der abgelaufenen Regular Season im Schnitt 10,2 Punkte sowie 7,7 Rebounds auf und ist ein wichtiger Bestandteil der ligaweit besten Defense. Auch in der Postseason zeigte er starke Auftritte.

Durch das Erreichen der Finals stiegen die Garantien in seinem letzten Vertragsjahr dem Bericht zufolge bereits von 14,5 Mio. auf 19,5 Mio. Dollar. Nach der Saison 2022/23 wird Horford dann Unrestricted Free Agent.

NBA Finals: Warriors Favorit gegen Celtics

Die Buchmacher in Las Vegas sehen die Golden State Warriors als Favoriten in den NBA Finals. Das Caesars Sportsbook führt das Team aus der Bay Area bei -160, die Wetter müssen also 160 Dollar zahlen, um 100 Dollar Reingewinn zu erzielen. Boston steht bei +140, hier bekommen die Wetter also für 100 Dollar Einsatz 140 Dollar Reingewinn.

Auch in Spiel 1 werden die Warriors als Favorit gehandelt, vor dem Saisonstart lagen die Quoten auf eine Dubs-Championship bei 10:1. Die Celtics dagegen galten im vergangenen Herbst als 50:1-Außenseiter. Laut SportsOddsHistory.com wären die Kelten bei einem Titelgewinn der größte Außenseiter-Sieger seit 35 Jahren.

Was den Finals-MVP angeht, sehen die Buchmacher Stephen Curry vorne. Der Warriors-Guard hat die Trophäe trotz drei Championships noch nie abgeräumt. Hinter Curry werden Jayson Tatum, Jaylen Brown (beide Celtics), Klay Thompson und anschließend Draymond Green (beide Warriors) geführt.

NBA Finals: Warriors vs. Celtics - Die Termine im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 5* 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN

*falls nötig