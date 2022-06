NBA Draft 2022: Orlando Magic wählen Paolo Banchero an Position eins

Die Orando Magic haben Jabari Smith zum Nr.1-Pick des NBA Drafts 2022 gemacht. Der Forward wird damit Nachfolger von Cade Cunningham von den Detroit Pistons, der im Vorjahr als Erster aufgerufen wurde.

"Ich kann nicht glauben, was gerade geschehen ist. Ich wollte in die NBA, aber das habe ich nicht erwartet", sagte Banchero auf der Bühne, nachdem er von Commissioner Adam Silver als Erster aufgerufen wurde.

Noch am Morgen hatte Wojnarowski gemeldet, dass die Magic aller Voraussicht nach Jabari Smith zum Top-Pick machen würden. Das stellte sich als falsch heraus, am Ende wählte das Team um Franz Wagner doch den Forward von der University of Duke.

Lange galt Jabari Smith als Favorit auf den ersten Pick, der Forward aus Auburn wurde letztlich von den Houston Rockets an Position drei gewählt. Chet Holmgren wird in Zukunft für die Oklahoma City Thunder auflaufen, der Center wurde an Position zwei von den Thunder gepickt.

Mit Banchero zogen die Magic den wohl besten Offensivspieler im Draft, der gleichzeitig das größte Potenzial besitzt, ein Franchise Player zu sein. In seiner einzigen Saison bei Duke legte der 19-Jährige 17,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 3,2 Assists im Schnitt auf. Aus dem Feld versenkte Banchero 47,8 Prozent sowie 33,8 Prozent seiner Versuche von Downtown.

NBA Draft 2022: Die Lottery in der Übersicht