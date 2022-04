NBA News: Los Angeles Lakers entlassen Head Coach Frank Vogel ohne ihn zu informieren

Nach der enttäuschenden Saison ohne Playoff-Teilnahme ziehen die Los Angeles Lakers wohl Konsequenzen. Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, hat Frank Vogel sein letztes Spiel für die Franchise gecoacht.

Bereits seit Monaten gibt es Gerüchte darum, dass der Head Coach noch während der Regular Season entlassen werden könnte, nun ist die Entscheidung offenbar mit dem letzten Spiel der Regular Season gefallen. Spätestens am Montag (US-Zeit) soll diese Entscheidung mit Vogel selbst besprochen werden, dessen Vertrag noch für eine Saison gegolten hätte.

Aktuell scheint das noch nicht passiert zu sein: Unmittelbar nach dem Overtime-Sieg gegen die Nuggets mit dem Bericht konfrontiert, sagte Vogel: "Mir wurde ein Scheiß gesagt und ich werde jetzt einfach dieses Spiel genießen. Wir kümmern uns morgen um morgen."

Im Anschluss wollen sich die Lakers um einen neuen Head Coach bemühen, aktuell gibt es laut Woj keinen "klaren Favoriten". In den vergangenen Tagen kursierten bereits die Namen Quin Snyder (aktuell Utah Jazz) sowie Doc Rivers (aktuell Philadelphia 76ers), die Vogels Posten übernehmen könnten.

Vogel hatte das Team vor drei Jahren übernommen und direkt zum Titel gecoacht. In den vergangenen beiden Jahren wurden die Lakers ihren Erwartungen jedoch nicht gerecht; 2020/21 setzte es ein Playoff-Aus in der ersten Runde, in dieser Spielzeit gewann das Team von LeBron James bloß 33 Spiele und erreichte nicht einmal das Play-In-Turnier.